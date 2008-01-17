Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Женщина-тренер «Клоппенбурга» о визитах в раздевалку: «Я профи. Выбираю состав по размеру пениса»

    Теги любительский футбол Д4 Германия Клоппенбург Имке Вюббенхорст Футбол

    Главный тренер «Клоппенбурга» Имке Вюббенхорст ответила на вопрос о гендерных различиях в футболе.

    30-летняя Вюббенхорст является первой женщиной-тренером мужской команды, выступающей в топ-5 дивизионах немецкого футбола.

    «Клоппенбург» выступает в пятом по силе дивизионе Германии – в Оберлиге Нижняя Саксония.

    У Вюббенхорст спросили, одеваются ли игроки до ее прихода в раздевалку. 

    «Конечно, нет. Я профессионал. Выбираю состав по размеру пениса», – заявила Вюббенхорст в интервью Welt.

    Девушка выступала за женскую команду «Клоппенбурга», а также молодежную сборную Германии. 

    Главный тренером мужской команды «Клоппенбурга» Вюббенхорст назначили в декабре, сейчас команда занимает последнее (16-е) место в чемпионате.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться