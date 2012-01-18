Сауль Альварес 4 мая встретится с Дэниэлом Джейкобсом в бою за три титула в среднем весе

Чемпион WBC и WBA в среднем весе 4 мая встретится с чемпионом IBF Дэниэлом Джейкобсом.

Предположительно бой пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все три титула боксеров в среднем веесе.

На счету 28-летнего Альвареса 51 победа, одно поражение и два ничейных результата. Кроме двух титулов в среднем весе, он владеет титулом WBA Regular во втором среднем весе.

31-летний Джейкобс выиграл 35 боев при двух поражениях. Американец завоевал титул в октябре, победив раздельным решением судей украинца Сергея Деревянченко.