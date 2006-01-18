«Ростов» подписал Романа Еременко на 2,5 года

Бывший полузащитник «Спартака», ЦСКА и «Рубина» Роман Еременко стал игроком .

Дончане заключили с 31-летним финном соглашение на 2,5 года.

«Мы приветствуем в «Ростове» и желаем ему показать свой лучший футбол в желто-синей футболке», — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».

На прошлой неделе «Спартак» расторг контракт с Еременко, воспользовавшись прописанной в нем опцией. Главный тренер красно-белых Олег Кононов объяснил расставание с хавбеком тем, что не мог гарантировать ему место в стартовом составе.

Статистику Еременко можно найти здесь.