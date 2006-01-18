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    «Ростов» подписал Романа Еременко на 2,5 года

    Теги Ростов Роман Еременко премьер-лига Россия трансферы Футбол

    Бывший полузащитник «Спартака», ЦСКА и «Рубина» Роман Еременко стал игроком «Ростов».

    Дончане заключили с 31-летним финном соглашение на 2,5 года.

    «Мы приветствуем Романа Еременко в «Ростове» и желаем ему показать свой лучший футбол в желто-синей футболке», — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».

    На прошлой неделе «Спартак» расторг контракт с Еременко, воспользовавшись прописанной в нем опцией. Главный тренер красно-белых Олег Кононов объяснил расставание с хавбеком тем, что не мог гарантировать ему место в стартовом составе.

    Статистику Еременко можно найти здесь.

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