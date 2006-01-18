«Ростов» подписал Романа Еременко на 2,5 года

Бывший полузащитник «Спартака», ЦСКА и «Рубина» Роман Еременко стал игроком «Ростов».
Дончане заключили с 31-летним финном соглашение на 2,5 года.
«Мы приветствуем Романа Еременко в «Ростове» и желаем ему показать свой лучший футбол в желто-синей футболке», — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».
На прошлой неделе «Спартак» расторг контракт с Еременко, воспользовавшись прописанной в нем опцией. Главный тренер красно-белых Олег Кононов объяснил расставание с хавбеком тем, что не мог гарантировать ему место в стартовом составе.
Статистику Еременко можно найти здесь.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.
А вот и фото с подписания контракта с Романом Еременко!
Президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин тепло поприветствовали новичка! pic.twitter.com/BwnVGh5dZW