«Ман Сити» в 4 очках от «Ливерпуля», «Зенит» хочет за Паредеса 40 млн евро, хоккейный ЦСКА против болельщиков и другие новости утра

1. В последнем матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно победил «Вулверхэмптон» (3:0) и набрал 53 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 4 балла, отрыв от идущего третьим «Тоттенхэма» – 5. С чемпионской гонкой все в порядке.

2. Теннис. Australian Open. Даниил Медведев вышел во второй круг, обыграв Ллойда Харриса из ЮАР. Все результаты – здесь.

У женщин 17-летняя Анастасия Потапова впервые прошла круг на турнире «Большого шлема». Все результаты – здесь.

3. «Зенит» требует у «Челси» 40 млн евро за Леандро Паредеса. Лондонцы предлагали 30.

4. В НХЛ «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», несмотря на 33-й гол Овечкина в сезоне, который позволил ему разделить 14-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

У «блюзменов» забил Иван Барбашев, а Владимир Тарасенко к голу прибавил передачу и стал второй звездой встречи. Все результаты дня – здесь.

5. «Динамо» объявило о возвращении полузащитника Артура Юсупова.

6. В НБА 57 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис» Газоля, «Бостон» потерпел поражение от «Бруклина» и другие результаты.

7. Хоккейный ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах до конца сезона из-за поведения болельщиков.

8. Определились последние пары 1/4 финала Кубка Италии. «Аталанта» выбила «Кальяри» и в четвертьфинале встретится с «Ювентусом», «Рома» разгромила «Виртус Энтеллу» и сыграет с «Фиорентиной».

9. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в инстаграме рассказал о составе сборной России на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге: Анастасия Морозова заменит Валерию Васнецову.

10. Тренер «Уфы» Вильям войдет в штаб Сергея Семака в «Зените».

11. Гандбольная сборная России сыграла вничью с Германией в 3-м туре группового этапа ЧМ, сравняв за 7 секунд до конца.

12. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова не выступит на этапах Кубка мира в США и Канаде.

13. Александр Кокорин пожаловался, что испытывает боли в колене из-за недостатка физических нагрузок в СИЗО.

14. Президент «Реала» Флорентино Перес пригрозил уходом из Федерации футбола Испании. Он недоволен работой VAR в последних матчах мадридцев.

Цитаты дня.

«Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси лучший в истории, и я не представляю Ла Лигу без него». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что у испанского чемпионата все нормально.

«Тяжело бороться с «Реалом» и «Барселоной» на рынке. Наша платежная ведомость – девятая или десятая в Европе». Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола о деньгах.

«Глушаков выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию. У меня все просто». Тренер «Спартака» Олег Кононов все объяснил.

«Чувствую свободу и наслаждаюсь футболом. При Моуринью было сложно это делать». Поль Погба освободился от гнета Жозе.