Россия заработала 200 млрд рублей на ЧМ-2018, 17 побед ЦСКА и другие новости утра

1. Фигурное катание. Финал Гран-при. Косторная выиграла короткую программу в юниорском финале у девушек, Трусова – 2-я, Канышева – 3-я. Гуменник занял 3-е место у юношей.

2. КХЛ. СКА прервал серию «Ак Барса» из 8 побед подряд. ЦСКА выиграл 17 матчей подряд и 29 из 30 последних, «Барыс» победил «Трактор» и другие результаты дня.

3. В НХЛ «Коламбус» выиграл у «Филадельфии», Панарин набрал 2 очка, Бобровский одержал победу после двух поражений.

Овечкин установил очередной рекорд – быстрее всех в истории нанес 5 тысяч бросков в створ. Машина.

4. Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мартен Фуркад выиграл, Малышко – 12-й, Елисеев – 20-й, Логинов – 29-й, Латыпов – 99-й. У женщин впервые в карьере победила Джима, Старых – 12-я, Васнецова – 13-я, Павлова – 31-я.

5. ЧМ-2018. Россия потратила 650 млрд рублей, а выручила на 200 млрд больше. Цифры от Дмитрия Медведева.

6. Кубок Испании. «Реал» забил 6 голов «Мелилье» и вышел в 1/8 финала вслед за «Барселоной» и «Атлетико».

7. Ахметов признан лучшим молодым игроком года в России. Опередил Облякова, Скопинцева и Максименко.

8. Евролига. «Химки» в гостях уступили «Баварии» и другие результаты 11-го тура.

9. Черчесов стал «Человеком года» по версии крупнейшей премии в сфере коммуникаций в Восточной Европе.

10. НБА. «Бостон» обыграл «Нью-Йорк» и другие результаты дня.

11. В сети появились фото формы «Барселоны» на следующий сезон. Домашняя – в шашечку. Ракитич будет рад.

12. НХЛ. «Вашингтон» поместил Шумакова на драфт отказов с целью расторгнуть контракт. 26-летний форвард играл только в АХЛ.

13. КДК РФС отменил красную карточку Рассказова и оштрафовал «Спартак» на 255 тысяч рублей.

14. Обстоятельства смерти хавбека «Локомотива» Ломакина: он выпил не менее трех бутылок пива и замерз в овраге.

15. Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» сыграет с «Болоньей», «Милан» – с «Сампдорией» и другие пары.

16. Во Франции отменили 5 матчей тура лиги 1 из-за протестов. В стране с ноября продолжаются массовые акции против роста цен на бензин.

17. «Формула-1». Руководители команд признали Хэмилтона лучшим гонщиком сезона-2018.

18. Российский миллиардер Гуцериев может купить минское «Динамо». Лукашенко поручил сменить владельца после разгрома от «Зенита».

19. WBA постановила провести бой между Лебедевым и Усиком до марта.

20. МОК потребовал от Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014.

Цитаты дня:

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