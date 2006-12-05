В России появится VAR, клуб из Сиэтла принят в НХЛ, Крушельницкий дисквалифицирован на 4 года и другие новости утра

1. Свершилось! РПЛ утвердила введение системы видеопомощи арбитрам (VAR). Речевки о том, что Гинер (Миллер, Федун) все купил, скоро станут историей.

Но не спешите радоваться – не факт, что все будет готово к следующему сезону.

2. В семье НХЛ прибавление – с сезона-2021/22 выступление в лиге начнет команда из Сиэтла.

Мы оперативно написали, как это будет выглядеть.

3. Сборная России огласила состав на Кубок Первого канала. В команду вызваны Павел Дацюк и Никита Гусев.

4. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского керлингиста Александра Крушельницкого на 4 года. У 26-летнего спортсмена отбирают бронзу Пхенчхана-2018.

5. Министерство спорта вручило награды в номинации «Гордость России». Тренером года назван Станислав Черчесов, спортсменом – Павел Дацюк, а спортсменкой – Алина Загитова.

6. 15-й тур АПЛ стартовал с дежурной уже победы «Манчестер Сити» над «Уотфордом». «Горожане» не теряют очки семь матчей кряду и уверенно лидируют в таблице. Вс результаты дня – здесь.

7. В КХЛ СКА забросил шесть шайб «Торпедо», а «Трактор» нанес поражение «Авангарду». Остальные результаты – здесь.

8. В НХЛ «Питтсбург» обыграл «Колорадо», Малкин забил, отдал и прервал серию из 3 матчей без очков. Гол Дадонова превратил победу «Флориды» над «Бостоном» в разгром. Все результаты дня – здесь.

9. В НБА «Индиана» обыграла «Чикаго», «Даллас» победил «Портленд». Все результаты дня – здесь.

10. «Спартак», судя по всему, уже зимой расстанется с Романом Еременко. Одной из причин называется медицинское состояние финна. Самый бестолковый трансфер сезона?

11. Сборная России по гандболу уступила Словении в заключительном матче группового этапа, но это никак не повлияло на выход команды в следующий раунд. Там она встретится с тремя лучшими командами из группы A – Данией, Швецией и Сербией.

12. На церемонии вручения «Золотого мяча» едва не разгорелся скандал. Диджей Мартин Сольвейг предложил футболистке «Лиона» Аде Хегерберг станцевать тверк, на что отреагировал теннисист Энди Маррей, обвинивший Сольвейга в сексизме.

Сама норвежка, впрочем, призналась, что у нее даже мыслей не было о каких-то домогательствах.

13. «Монако», наконец, прервал серию неудач и одержал победу над «Амьеном» в чемпионате Франции, покинув зону вылета. Александр Головин игру пропустил из-за дисквалификации.

14. «Спартак» обжалует удаление защитника Николая Рассказова в матче с «Локомотивом».

Арбитр Сергей Карасев показал красную карточку 20-летнему игроку и назначил пенальти в ворота красно-белых, посчитав, что мяч попал ему в руку, однако на повторе видно, что мяч попал в лицо Рассказову.

Александр Егоров признал, что 11-метровый был назначен ошибочно, что не помешало Карасеву получить положительную оценку за свою работу.

Цитаты дня

«Мир футбола болен из-за мафии и гребаных денег». Сестры Роналду считают, что решение отдать «Золотой мяч» Модричу криминально, парадоксально и, в частности, скандально.

«Совершенно не важно, талантливые или бесталанные они футболисты. Речь идет о преступлении». Дмитрий Песков просто поделился мнением о ситуации с Кокориным и Мамаевым, но, похоже, проспойлерил нам решение суда.

«Болельщики не вправе требовать лишения Глушакова капитанской повязки». Луис Адриано не даст в обиду своего капитана.