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    Финал Гран-при. Чен выиграл короткую программу, Воронов – 5-й

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты сборная Канады финал Гран-при сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Чехии Михал Бржезина мужское катание Киган Мессинг Нэтан Чен Шома Уно Чха Чжун Хван Фигурное катание

    Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию стартовал мужской турнир. Лидерство захватил чемпион мира Нэтан Чен из США, а россиянин Сергей Воронов занимает пятое место.

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Мужчины

    Короткая программа

    1. Нэтан Чен (США) – 92,99
    2. Шома Уно (Япония) – 91,67
    3. Михал Бржезина (Чехия) – 89,21
    4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 89,07
    5. Сергей Воронов (Россия) – 82,96
    6. Киган Мессинг (Канада) – 79,56

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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