Финал Гран-при. Чен выиграл короткую программу, Воронов – 5-й

Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию стартовал мужской турнир. Лидерство захватил чемпион мира Нэтан Чен из США, а россиянин Сергей Воронов занимает пятое место.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Мужчины

Короткая программа



1. Нэтан Чен (США) – 92,99

2. Шома Уно (Япония) – 91,67

3. Михал Бржезина (Чехия) – 89,21

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 89,07

5. Сергей Воронов (Россия) – 82,96

6. Киган Мессинг (Канада) – 79,56

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере