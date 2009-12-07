Финал Гран-при. Чен выиграл короткую программу, Воронов – 5-й

Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию стартовал мужской турнир. Лидерство захватил чемпион мира Нэтан Чен из США, а россиянин Сергей Воронов занимает пятое место.
Финал Гран-при
Ванкувер, Канада
Мужчины
Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 92,99
2. Шома Уно (Япония) – 91,67
3. Михал Бржезина (Чехия) – 89,21
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 89,07
5. Сергей Воронов (Россия) – 82,96
6. Киган Мессинг (Канада) – 79,56
Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере