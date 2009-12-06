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    МОК потребовал от Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Александр Зубков CAS сборная России (бобслей) бобслей ТАСС Бобслей/сани/скелетон

    Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014.

    Зубков выиграл в Сочи-2014 в двойках и четверках. Позже МОК пожизненно дисквалифицировал Зубкова за «участие в допинговой схеме на ОИ-2014» и лишил его медалей.

    Спортсмен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но CAS только лишь сократил срок дисквалификации спортсмена.

    В ноябре 2018 года Московский городской суд признал Зубкова невиновным и сохранил ему звание олимпийского чемпиона на территории России.

    «Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано.

    По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей», – сообщили в МОК.

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