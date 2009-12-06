МОК потребовал от Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014.
Зубков выиграл в Сочи-2014 в двойках и четверках. Позже МОК пожизненно дисквалифицировал Зубкова за «участие в допинговой схеме на ОИ-2014» и лишил его медалей.
Спортсмен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но CAS только лишь сократил срок дисквалификации спортсмена.
В ноябре 2018 года Московский городской суд признал Зубкова невиновным и сохранил ему звание олимпийского чемпиона на территории России.
«Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано.
По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей», – сообщили в МОК.
Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России