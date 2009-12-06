МОК потребовал от Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть две золотые медали .

Зубков выиграл в Сочи-2014 в двойках и четверках. Позже пожизненно дисквалифицировал Зубкова за «участие в допинговой схеме на ОИ-2014» и лишил его медалей.

Спортсмен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но только лишь сократил срок дисквалификации спортсмена.

В ноябре 2018 года Московский городской суд признал Зубкова невиновным и сохранил ему звание олимпийского чемпиона на территории России.

«Для имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано.

По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей», – сообщили в МОК.

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