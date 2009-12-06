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    Финал Гран-при. Загитова, Туктамышева, Самодурова выйдут на лед с короткими программами

    Теги сборная России результаты финал Гран-при Елизавета Туктамышева сборная Японии женское катание Сатоко Мияхара Каори Сакамото Алина Загитова Рика Кихира Софья Самодурова Фигурное катание

    7 декабря в Ванкувере стартует финал Гран-при по фигурному катанию. Россию в соревнованиях женщин представят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. 

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Женщины

    Короткая программа

    Начало – 7 декабря в 8.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Первый» и «Матч! Арена». 

    Участницы

    Алина Загитова (Россия)
    Рика Кихира (Япония)
    Сатоко Мияхара (Япония)
    Елизавета Туктамышева (Россия)
    Каори Сакамото (Япония)
    Софья Самодурова (Россия)

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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