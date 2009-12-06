Финал Гран-при. Загитова, Туктамышева, Самодурова выйдут на лед с короткими программами

7 декабря в Ванкувере стартует финал Гран-при по фигурному катанию. Россию в соревнованиях женщин представят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 7 декабря в 8.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Первый» и «Матч! Арена».

Участницы

Алина Загитова (Россия)

Рика Кихира (Япония)

Сатоко Мияхара (Япония)

Елизавета Туктамышева (Россия)

Каори Сакамото (Япония)

Софья Самодурова (Россия)

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере