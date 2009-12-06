Финал Гран-при. Загитова, Туктамышева, Самодурова выйдут на лед с короткими программами

7 декабря в Ванкувере стартует финал Гран-при по фигурному катанию. Россию в соревнованиях женщин представят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
Финал Гран-при
Ванкувер, Канада
Женщины
Короткая программа
Начало – 7 декабря в 8.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Первый» и «Матч! Арена».
Участницы
Алина Загитова (Россия)
Рика Кихира (Япония)
Сатоко Мияхара (Япония)
Елизавета Туктамышева (Россия)
Каори Сакамото (Япония)
Софья Самодурова (Россия)
Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере