Денис Лебедев: «WBA постановила провести бой с Усиком до марта»

Российский боксер Денис Лебедев рассказал, что его команда ведет переговоры по бою против абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе .



«Я чувствую себя легко, свободно и комфортно. Что меня радует еще больше – я подхожу к гардеробу и надеваю любые джинсы или костюм. Я нахожусь в своем весе и стараюсь его держать. Потому что сейчас идут переговоры о бое с командой Александра Усика. И я жду ответа.



постановила договориться и провести бой до марта или в марте. Конкретную подготовку я начну только тогда, когда будет подписан контракт.

Я совершаю пробежки, гуляю с собаками – все то же самое, только без бокса. Я даже не провожу бой с тенью, я полюбил бег. 10-километровая часовая пробежка для меня обычное дело», – сказал Лебедев.



Денису Лебедеву 39 лет. В последнем бою он победил Майка Уилсона единогласным решением судей.