Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Денис Лебедев: «WBA постановила провести бой с Усиком до марта»

    Теги WBA первый тяжелый вес Денис Лебедев Александр Усик Р-Спорт Бокс/MMA/UFC

    Российский боксер Денис Лебедев рассказал, что его команда ведет переговоры по бою против абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика.

    «Я чувствую себя легко, свободно и комфортно. Что меня радует еще больше – я подхожу к гардеробу и надеваю любые джинсы или костюм. Я нахожусь в своем весе и стараюсь его держать. Потому что сейчас идут переговоры о бое с командой Александра Усика. И я жду ответа.
     
    WBA постановила договориться и провести бой до марта или в марте. Конкретную подготовку я начну только тогда, когда будет подписан контракт.

    Я совершаю пробежки, гуляю с собаками – все то же самое, только без бокса. Я даже не провожу бой с тенью, я полюбил бег. 10-километровая часовая пробежка для меня обычное дело», – сказал Лебедев.

    Денису Лебедеву 39 лет. В последнем бою он победил Майка Уилсона единогласным решением судей.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться