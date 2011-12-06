Кокорин и Мамаев в СИЗО до 8 февраля, ничья «Арсенала» и «МЮ», антирекорд посещаемости «Открытие Арены» и другие новости утра

1. Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 февраля, так решил суд. Новый год футболисты встретят в СИЗО.

2. Англия. «Арсенал» сыграл вничью с «МЮ» и довел серию без поражений до 20 матчей. «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 15 матчей подряд. «Челси» уступил «Вулверхэмптону» и свалился на четвертое место, пропустив в топ-3 «Тоттенхэм».

3. Олимп Кубок России. 1/4 финала. Первые матчи. «Спартак» упустил победу над «Уралом» (установив антирекорд «Открытие Арены» – 9 333 зрителя; Комбаров получил травму), «Локомотив» обыграл «Рубин» (казанцы выиграли лишь один из последних 8 матчей), «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью.

4. Семак и игроки «Зенита» записали видео для Кокорина и Мамаева. Поддержку игрокам выразили также Смолов и Самедов. А Кирилл Кокорин пошел в атаку – написал заявление на водителя Соловчука.

4. НХЛ. «Эдмонтон» победил «Сент-Луис», «Чикаго» проиграл «Анахайму», «Каролина» уступила «Сан-Хосе». Все результаты дня – здесь.

5. Кубок Испании. «Барселона» и «Атлетико» разгромили команды из третьей лиги и вышли в 1/8 финала.

6. КХЛ. «Сибирь» выиграла 7 из 8 последних матчей, московское «Динамо» одержало 6-ю победу подряд, «Спартак» обыграл «Йокерит» и другие результаты дня.

7. Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ. Он опередил Ханни.

8. Биатлон. Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Поклюке перенесена на 6 декабря из-за тумана.

9. Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Давосе. Он пропустил три этапа из-за травмы пальца.

10. НБА. 42 очка Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Сан-Антонио», «Торонто» обыграл «Филадельфию». Все результаты – здесь.

11. Кравцов, Денисенко, Коваленко, Костин и Чехович вошли в расширенный состав сборной России на МЧМ. Хохлачев, Ли и Михеев вызваны в олимпийскую сборную России на Кубок Люцерна.

12. Федерер первым провел 1000 недель подряд в топ-100. Великий!

13. ЧМ-2019 по боксу пройдет в Екатеринбурге, а не в Сочи. На него потратят более 500 млн рублей.

14. Экс-тренер «РБ Лейпцига» Хазенхюттль возглавил «Саутгемптон».

15. Адониса Стивенсона прооперировали в Квебеке. Состояние бойца остается критическим после нокаута от Александра Гвоздика.

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