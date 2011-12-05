Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев стартует 4-м, Йоханнес Бо – 12-м, Фуркад – 22-м, Логинов – 23-м, Малышко – 41-м, Слепов – 82-м

Сегодня в Поклюке на первом этапе Кубка мира пройдет мужская индивидуальная гонка. Россию представят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.
- Дата проведения
- 5 декабря, 16.15
Сегодня в Поклюке на первом этапе Кубка мира пройдет мужская индивидуальная гонка. Россию представят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.
|1
|Тимофей Лапшин
|2
|Ларс Хельге Биркеланд
|3
|Скотт Гоу
|4
|Евгений Гараничев
|5
|Калев Эрмитс
|6
|Ондржей Моравец
|7
|Лукас Хофер
|8
|Туомас Гренман
|9
|Юлиан Эберхард
|10
|Шон Доэрти
|11
|Сергей Семенов
|12
|Йоханнес Бо
|13
|Йеспер Нелин
|14
|Тарьей Бо
|15
|Клемен Бауэр
|16
|Марио Дольдер
|17
|Владимир Илиев
|18
|Роман Еремин
|19
|Антонин Гигонна
|20
|Йоханнес Кюн
|21
|Симон Эдер
|22
|Мартен Фуркад
|23
|Александр Логинов
|24
|Мартин Отченаш
|25
|Теро Сеппяля
|26
|Яков Фак
|27
|Лейф Нордгрин
|28
|Миха Довжан
|29
|Симон Шемп
|30
|Красимир Анев
|31
|Артем Прима
|32
|Беньямин Вегер
|33
|Кристиан Гоу
|34
|Фредрик Линдстрем
|35
|Гжегож Гузик
|36
|Владимир Чепелин
|37
|Кентен Фильон-Майе
|38
|Эрик Лессер
|39
|Михаэль Реш
|40
|Себастьян Самуэльссон
|41
|Дмитрий Малышко
|42
|Симон Дестье
|43
|Михал Шлезингр
|44
|Хенрик Л’Абе Лунн
|45
|Доминик Виндиш
|46
|Бенедикт Долль
|47
|Томас Бормолини
|48
|Жереми Финелю
|49
|Доминик Ландертингер
|50
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|51
|Филипп Хорн
|52
|Михал Шима
|53
|Витаутас Строля
|54
|Михаил Усов
|55
|Лукаш Журек
|56
|Дюджин Чхои
|57
|Рок Трсан
|58
|Роман Елетнов
|59
|Артем Тищенко
|60
|Томаш Хасилла
|61
|Александр Патриюк
|62
|Антон Смольский
|63
|Трэвис Купер
|64
|Апостолос Ангелис
|65
|Владислав Витенко
|66
|Серафин Вистнер
|67
|Мартин Понсилуома
|68
|Эмильен Жакелен
|69
|Кресимир Црнкович
|70
|Флоран Клод
|71
|Корнел Пукьяну
|72
|Михал Крчмарж
|73
|Микито Татидзаки
|74
|Олли Хииденсало
|75
|Брендан Грин
|76
|Георге Бута
|77
|Даумантс Луса
|78
|Ветле Шостад Кристиансен
|79
|Димитар Герджиков
|80
|Рене Захна
|81
|Томаш Крупчик
|82
|Алексей Слепов
|83
|Синюань Янь
|84
|Тьерри Шеналь
|85
|Феликс Лейтнер
|86
|Кароль Домбровски
|87
|Джузеппе Монтелло
|88
|Томас Каукенас
|89
|Адам Вацлавик
|90
|Якко Олави Ранта
|91
|Саверио Дзини
|92
|Косуке Озаки
|93
|Денис Шербан
|94
|Макс Дартши
|95
|Тимур Хамитгатин
|96
|Фабьен Клод
|97
|Шимон Бартко
|98
|Свен Гроссеггер
|99
|Антон Синапов
|100
|Эдуард Латыпов
|101
|Роберт Слотинс
|102
|Мартин Реммельг
|103
|Матвей Елисеев
|104
|Митя Дриновец
|105
|Виталий Кильчицкий
|106
|Андржей Нендза-Кубинец
|107
|Нэтан Смит
|108
|Синдре Петтерсен
|109
|Пеппе Фемлинг
|110
|Максим Воробей