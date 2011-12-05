Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев стартует 4-м, Йоханнес Бо – 12-м, Фуркад – 22-м, Логинов – 23-м, Малышко – 41-м, Слепов – 82-м

Сегодня в Поклюке на первом этапе Кубка мира пройдет мужская индивидуальная гонка. Россию представят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев.

Дата проведения 5 декабря, 16.15

Стартовый лист