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    Кубок мира. Индивидуальная гонка. Гараничев стартует 4-м, Йоханнес Бо – 12-м, Фуркад – 22-м, Логинов – 23-м, Малышко – 41-м, Слепов – 82-м

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    Сегодня в Поклюке на первом этапе Кубка мира пройдет мужская индивидуальная гонка. Россию представят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. 

    Дата проведения
    5 декабря, 16.15
    Онлайн гонки

    Поклюка, Словения. Индивидуальная гонка

    Стартовый лист

    1  Тимофей Лапшин
    2  Ларс Хельге Биркеланд
    3  Скотт Гоу
    4  Евгений Гараничев
    5  Калев Эрмитс
    6  Ондржей Моравец
    7  Лукас Хофер
    8  Туомас Гренман
    9  Юлиан Эберхард
    10  Шон Доэрти
    11  Сергей Семенов
    12  Йоханнес Бо
    13  Йеспер Нелин
    14  Тарьей Бо
    15  Клемен Бауэр
    16  Марио Дольдер
    17  Владимир Илиев
    18  Роман Еремин
    19  Антонин Гигонна
    20  Йоханнес Кюн
    21  Симон Эдер
    22  Мартен Фуркад
    23  Александр Логинов
    24  Мартин Отченаш
    25  Теро Сеппяля
    26  Яков Фак
    27  Лейф Нордгрин
    28  Миха Довжан
    29  Симон Шемп
    30  Красимир Анев
    31  Артем Прима
    32  Беньямин Вегер
    33  Кристиан Гоу
    34  Фредрик Линдстрем
    35  Гжегож Гузик
    36  Владимир Чепелин
    37  Кентен Фильон-Майе
    38  Эрик Лессер
    39   Михаэль Реш
    40  Себастьян Самуэльссон
    41  Дмитрий Малышко
    42  Симон Дестье
    43  Михал Шлезингр
    44  Хенрик Л’Абе Лунн
    45  Доминик Виндиш
    46  Бенедикт Долль
    47  Томас Бормолини
    48  Жереми Финелю
    49  Доминик Ландертингер
    50  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    51  Филипп Хорн
    52  Михал Шима
    53  Витаутас Строля
    54  Михаил Усов
    55  Лукаш Журек
    56  Дюджин Чхои
    57  Рок Трсан
    58  Роман Елетнов
    59  Артем Тищенко
    60  Томаш Хасилла
    61  Александр Патриюк
    62  Антон Смольский
    63  Трэвис Купер
    64  Апостолос Ангелис
    65  Владислав Витенко
    66  Серафин Вистнер
    67  Мартин Понсилуома
    68  Эмильен Жакелен
    69  Кресимир Црнкович
    70  Флоран Клод
    71  Корнел Пукьяну
    72  Михал Крчмарж
    73  Микито Татидзаки
    74  Олли Хииденсало
    75  Брендан Грин
    76  Георге Бута
    77  Даумантс Луса
    78  Ветле Шостад Кристиансен
    79  Димитар Герджиков
    80  Рене Захна
    81  Томаш Крупчик
    82  Алексей Слепов
    83  Синюань Янь
    84  Тьерри Шеналь
    85  Феликс Лейтнер
    86  Кароль Домбровски
    87  Джузеппе Монтелло
    88  Томас Каукенас
    89  Адам Вацлавик
    90  Якко Олави Ранта
    91  Саверио Дзини
    92  Косуке Озаки
    93  Денис Шербан
    94  Макс Дартши
    95  Тимур Хамитгатин
    96  Фабьен Клод
    97  Шимон Бартко
    98  Свен Гроссеггер
    99  Антон Синапов
    100  Эдуард Латыпов
    101  Роберт Слотинс
    102  Мартин Реммельг
    103  Матвей Елисеев
    104  Митя Дриновец
    105  Виталий Кильчицкий
    106  Андржей Нендза-Кубинец
    107  Нэтан Смит
    108  Синдре Петтерсен
    109  Пеппе Фемлинг
    110  Максим Воробей

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