КДК РФС отменил красную карточку Рассказова

КДК РФС отменил красную карточку, показанную защитнику Николаю Рассказову в матче с «Локомотивом» (2:1).

Арбитр матча посчитал, что мяч попал футболисту в руку, и показал ему прямую красную карточку, поскольку мяч летел в пустые ворота.

«4 декабря в КДК поступило письмо от «Спартака», в котором говорится, что судья Карасев не рассмотрел эпизод и, как следствие, ошибся. «Спартак» располагает видеозаписью, сделанной клубным оператором, на которой видно, что мяч попал в голову Рассказова, а не в руку.

Получив данное письмо, по установленным правилам, КДК обратился в экспертную судейскую комиссию при президенте РФС. Она дала свое заключение. Решение следующее: на 67-й минуте матча судья ошибочно удалил с поля игрока «Спартака».

В соответствие с этим КДК принял следующее решение: отменить ошибочно примененное удаление Рассказову», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Рассказов сможет сыграть с «Анжи» в матче 17-го тура РПЛ.

Что скажет на это видео судейский комитет РФС? (отличная работа нашего оператора https://t.co/iGc4v7XffL 🔝) pic.twitter.com/FIiMY1d6Wd — Филипп Папенков (@PippoGranato) 4 декабря 2018 г.

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