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    КДК РФС отменил красную карточку Рассказова

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации судьи Анжи видео КДК РФС Сергей Карасев Артур Григорьянц Николай Рассказов Чемпионат.com Футбол

    КДК РФС отменил красную карточку, показанную защитнику «Спартака» Николаю Рассказову в матче с «Локомотивом» (2:1).

    Арбитр матча Сергей Карасев посчитал, что мяч попал футболисту в руку, и показал ему прямую красную карточку, поскольку мяч летел в пустые ворота.

    «4 декабря в КДК поступило письмо от «Спартака», в котором говорится, что судья Карасев не рассмотрел эпизод и, как следствие, ошибся. «Спартак» располагает видеозаписью, сделанной клубным оператором, на которой видно, что мяч попал в голову Рассказова, а не в руку.

    Получив данное письмо, по установленным правилам, КДК обратился в экспертную судейскую комиссию при президенте РФС. Она дала свое заключение. Решение следующее: на 67-й минуте матча судья ошибочно удалил с поля игрока «Спартака».

    В соответствие с этим КДК принял следующее решение: отменить ошибочно примененное удаление Рассказову», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Таким образом, Рассказов сможет сыграть с «Анжи» в матче 17-го тура РПЛ.

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