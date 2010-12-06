Финал Гран-при среди юниоров. Трусова, Щербакова, Косторная, Тараканова и Канышева представят короткие программы

Сегодня ночью в Ванкувере стартует финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Россию на турнире представят пять спортсменок.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Девушки

Короткая программа

Начало – 7 декабря в 4.40 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч ТВ».

Первая разминка



1. Анастасия Тараканова (Россия)

2. Анна Щербакова (Россия)

3. Алена Канышева (Россия)

4. Ким Йе Лим (Южная Корея)

5. Александра Трусова (Россия)

6. Алена Косторная (Россия)

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере