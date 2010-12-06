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    Финал Гран-при среди юниоров. Трусова, Щербакова, Косторная, Тараканова и Канышева представят короткие программы

    Теги сборная России результаты финал Гран-при сборная Южной Кореи женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Анастасия Тараканова Алена Косторная Ким Йе Лим Алена Канышева Фигурное катание

    Сегодня ночью в Ванкувере стартует финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Россию на турнире представят пять спортсменок. 

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Девушки

    Короткая программа

    Начало – 7 декабря в 4.40 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч ТВ». 

    Первая разминка

    1. Анастасия Тараканова (Россия)
    2. Анна Щербакова (Россия)
    3. Алена Канышева (Россия)
    4. Ким Йе Лим (Южная Корея)
    5. Александра Трусова (Россия)
    6.     Алена Косторная (Россия)

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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