Черчесов стал «Человеком года» по версии крупнейшей премии в сфере коммуникаций в Восточной Европе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации «Человек года».
Это крупнейшая в Восточной Европе премия в сфере коммуникаций. Церемония вручения состоялась сегодня в Москве.
Сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, где уступила будущим финалистам – сборной Хорватии (2:2, 3:4 – пенальти).
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил премию «Человек года» по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018 🎉 pic.twitter.com/yun3m1Um0U— Сборная России (@TeamRussia) 6 декабря 2018 г.