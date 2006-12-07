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    Черчесов стал «Человеком года» по версии крупнейшей премии в сфере коммуникаций в Восточной Европе

    Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги фото Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации «Человек года». 

    Это крупнейшая в Восточной Европе премия в сфере коммуникаций. Церемония вручения состоялась сегодня в Москве. 

    Сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, где уступила будущим финалистам – сборной Хорватии (2:2, 3:4 – пенальти).

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