Черчесов стал «Человеком года» по версии крупнейшей премии в сфере коммуникаций в Восточной Европе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации «Человек года».

Это крупнейшая в Восточной Европе премия в сфере коммуникаций. Церемония вручения состоялась сегодня в Москве.

дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, где уступила будущим финалистам – сборной Хорватии (2:2, 3:4 – пенальти).