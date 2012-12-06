«Спартак» оштрафован на 255 тысяч рублей по итогам матча с «Локо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча 16-го тура чемпионата России – «Локомотив» (2:1).

«На 60-й минуте на поле выбежало постороннее лицо. Он направился в сторону Глушакова. За необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица клуб оштрафован на 110 тысяч рублей.

Перед началом матча болельщики «Спартака» вывесили баннер «Остудим пыл любого». Этот перформанс был запрещен РПЛ на предматчевом совещании, но «Спартак» его вывесил. За неправомерную деятельность зрителей и демонстрацию запрещенного баннера клуб оштрафован на 25 тысяч рублей.

Болельщики в шестой раз в сезоне скандировали ненормативную лексику, клуб оштрафован на 60 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» зажгли четыре стробоскопа и два файера. За пиротехнику клуб оштрафован на 60 тысяч рублей.

Семин неоднократно покидал техническую зону, он оштрафован на 30 тысяч рублей. Кононов по этой же статье оштрафован на 10 тысяч», – сказал Григорьянц.