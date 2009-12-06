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    Хабиб Нурмагомедов: «Мой дивизион — 70 кг, и в нем я хочу завершить карьеру»

    Теги UFC Тайрон Вудли Хабиб Нурмагомедов Камару Усман Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не хочет драться в полусреднем и полулегком весах.

    «Сгонять до 66 килограммов (лимит полулегкого веса – Sports.ru) сложно. Даже когда я делаю 70 килограммов, я почти умираю.

    Сейчас мой вес — 83 кг. Если я сделаю 77 кг (лимит полусреднего веса – Sports.ru), то выйду в клетку с весом 82 кг.

    Обычный вес топовых бойцов вроде Тайрона Вудли или Камару Усмана – 91-92 кг. Они делают 77 кг, но во время боя весят 88-89 кг.

    Если я выйду против них, разница будет в 7-8 кг. Это очень существенно. Поэтому мой дивизион — 70 кг, и в нем я хочу завершить карьеру», – сказал Хабиб.

    Мы прочитали книгу Хабиба. Тут истории о том, как он отжимал компы с братом, а отец бил его за вранье

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