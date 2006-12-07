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    НХЛ. Овечкин забросил 21-ю шайбу в сезоне и разделил лидерство в гонке снайперов с Лайне и Пойнтом

    Теги Вашингтон Аризона Александр Овечкин НХЛ Брэйден Пойнт Патрик Лайне Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Аризоны» (4:2).

    Российский нападающий установил окончательный счет в матче, поразив пустые ворота. Шайба стала для него 21-й в сезоне (и 628-й в карьере).

    В списке снайперов Овечкин сравнялся с лидерами – нападающими Брэйденом Пойнтом («Тампа») и Патриком Лайне («Виннипег»).

    В этой игре форвард провел на льду 17 минут 48 секунд (1:18 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 4 броска по воротам, совершил 3 силовых приема и допустил 2 потери.

    Всего на счету 33-летнего россиянина стало 34 (21+13) очка в 28 играх текущего сезона. Текущая результативная серия – 10 матчей. 

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