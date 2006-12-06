Евролига. «Химки» в гостях у «Баварии», «Жальгирис» победил «Олимпиакос»

Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях играют с немецкой «Баварией».
Литовский «Жальгирис» дома обыграл греческий «Олимпиакос» (83:75).
Евролига
Регулярный чемпионат
11-й тур
- Дата проведения
- 6 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Григонис (19), Уолтерс (14), Каваляускас (12), Дэвис (12), Улановас (5) – старт; Уайт (13), Милакнис (6), Бирутис (2), Уолтон (0), Вестерманн (0), Уолкап (0).
- Олимпиакос
- Принтезис (18), Уильямс-Госс (9), Папаниколау (6), Стрелниекс (5), Милутинов (4) – старт; Ледэй (15), Спанулис (9 + 8 передач + 5 потерь), Тимма (9), Манцарис (0), Везенков (0).
- Дата проведения
- 6 декабря, 21.00, «Морача»
- Будучность VOLI
- Гордич (12), Э.Кларк (12), Джексон (6), Омич (6), Суад Шехович (3) – старт; Д.Николич (11), К.Кларк (9), Попович (6), Сеад Шехович (2), Барович (0).
- Дата проведения
- 6 декабря, 21.00, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
- Эрик (20), Даглас (14 + 6 передач), Браун (9), Кошут (4), Диблер (3) – старт; Маккаллум (8), Пейнерс (5), Оздемироглу (4), Кидд (2), Саваш (2), Демир (0).
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, ЦСКА Россия – 9-1, Реал Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Олимпиакос Греция – 6-4, Милан Италия – 6-4, Барселона Испания – 6-4, Панатинаикос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-6, Химки Россия – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Баскония Испания – 3-7, Гран-Канария Испания – 3-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 2-8, Будучность Черногория – 2-8, Дарушафака Турция – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.