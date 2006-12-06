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    Евролига. «Химки» в гостях у «Баварии», «Жальгирис» победил «Олимпиакос»

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Олимпиакос Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Дарушафака Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях играют с немецкой «Баварией».

    Литовский «Жальгирис» дома обыграл греческий «Олимпиакос» (83:75).

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    11-й тур

    Жальгирис Литва  –  Олимпиакос Греция 83:75 (19:29, 21:19, 20:11, 23:16)
    Дата проведения
    6 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Григонис (19), Уолтерс (14), Каваляускас (12), Дэвис (12), Улановас (5) – старт; Уайт (13), Милакнис (6), Бирутис (2), Уолтон (0), Вестерманн (0), Уолкап (0).
    Олимпиакос
    Принтезис (18), Уильямс-Госс (9), Папаниколау (6), Стрелниекс (5), Милутинов (4) – старт; Ледэй (15), Спанулис (9 + 8 передач + 5 потерь), Тимма (9), Манцарис (0), Везенков (0).

    Будучность VOLI Черногория  –  Барселона Ласса Испания 67:64 (14:15, 17:18, 15:13, 21:18)
    Дата проведения
    6 декабря, 21.00, «Морача»
    Онлайн матча
    Будучность VOLI
    Гордич (12), Э.Кларк (12), Джексон (6), Омич (6), Суад Шехович (3) – старт; Д.Николич (11), К.Кларк (9), Попович (6), Сеад Шехович (2), Барович (0).
    Барселона Ласса
    Ханга (12), Томич (10), Курич (8), Синглтон (8), Пангос (7) – старт; Эртель (9), Ориола (4), Клавер (3), Серафин (3), Блажич (0).

    Дарушафака Турция  –  Маккаби FOX Израиль 71:73 (17:17, 25:19, 20:15, 9:22)
    Дата проведения
    6 декабря, 21.00, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча
    Дарушафака
    Эрик (20), Даглас (14 + 6 передач), Браун (9), Кошут (4), Диблер (3) – старт; Маккаллум (8), Пейнерс (5), Оздемироглу (4), Кидд (2), Саваш (2), Демир (0).
    Маккаби FOX
    О’Брайант (12 + 16 подборов), Уилбекин (11), Кейн (4 + 7 подборов), Калояро (3) – старт; ДиБартоломео (13), Рэй (10), Блэк (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ролл (8), Зусман (2), Тайус (0), Коэн (0).

    Бавария Германия  –  Химки Россия 29:25 (2 четверть)
    Дата проведения
    6 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
    Онлайн матча

    AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Гербалайф Гран-Канария Испания 22:20 (2 четверть)
    Дата проведения
    6 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, ЦСКА Россия – 9-1, Реал Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Олимпиакос Греция – 6-4, Милан Италия – 6-4, Барселона Испания – 6-4, Панатинаикос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-6, Химки Россия – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Баскония Испания – 3-7, Гран-Канария Испания – 3-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 2-8, Будучность Черногория – 2-8, Дарушафака Турция – 1-9.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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