Евролига. «Химки» в гостях у «Баварии», «Жальгирис» победил «Олимпиакос»

Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях играют с немецкой «Баварией».

Литовский «Жальгирис» дома обыграл греческий «Олимпиакос» (83:75).

Евролига

Регулярный чемпионат

11-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, ЦСКА Россия – 9-1, Реал Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Олимпиакос Греция – 6-4, Милан Италия – 6-4, Барселона Испания – 6-4, Панатинаикос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-6, Химки Россия – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Баскония Испания – 3-7, Гран-Канария Испания – 3-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 2-8, Будучность Черногория – 2-8, Дарушафака Турция – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.