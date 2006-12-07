НХЛ. Овечкин быстрее всех в истории нанес 5000 бросков в створ ворот

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:2, третий период) нанес 5000-й бросок в створ за карьеру.

Российский форвард сделал это в 1031-м матче – быстрее всех в истории лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал Марселю Дионну, который достиг отметки в 5000 бросков за 1215 игр.

Отметим, что статистика по броскам считается официальной с сезона-1959/60.

По общему количеству бросков Овечкин занимает 9-е место в истории. Рекордсменом НХЛ является Рэй Бурк с 6209 бросками, на втором месте Яромир Ягр (5637), на третьем – Дионн (5363).

Со статистикой Овечкина в сезоне можно ознакомиться здесь.