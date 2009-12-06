«360»: хавбек «Локомотива» Ломакин выпил не менее трех бутылок пива и замерз в овраге

Правоохранительные органы смогли установить полную картину гибели полузащитника молодежной команды Алексея Ломакина.

Футболист был найден мертвым 3 декабря. По предварительным данным, он скончался от переохлаждения.

Ломакин вместе с компанией распивали пиво и, по предположению правоохранительных органов, могли употреблять что-то еще.

Сам Алексей выпил не менее трех бутылок, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

Затем Ломакин вместе со знакомым поехал домой на такси. В машине они вели себя агрессивно, чем напугали таксиста.

Водитель высадил пьяных друзей на Борисовских Прудах. Знакомый футболиста побежал за автомобилем. Не догнав машину, он понял, что потерял Алексея, и отправился домой пешком.

Ломакин некоторое время побродил по прудам, снял с себя куртку и упал в овраг. Там он потерял сознание и замерз.