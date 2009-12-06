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    «360»: хавбек «Локомотива» Ломакин выпил не менее трех бутылок пива и замерз в овраге

    Теги Локомотив премьер-лига Россия происшествия Алексей Ломакин Футбол

    Правоохранительные органы смогли установить полную картину гибели полузащитника молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина.

    Футболист был найден мертвым 3 декабря. По предварительным данным, он скончался от переохлаждения

    Ломакин вместе с компанией распивали пиво и, по предположению правоохранительных органов, могли употреблять что-то еще.

    Сам Алексей выпил не менее трех бутылок, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

    Затем Ломакин вместе со знакомым поехал домой на такси. В машине они вели себя агрессивно, чем напугали таксиста.

    Водитель высадил пьяных друзей на Борисовских Прудах. Знакомый футболиста побежал за автомобилем. Не догнав машину, он понял, что потерял Алексея, и отправился домой пешком.

    Ломакин некоторое время побродил по прудам, снял с себя куртку и упал в овраг. Там он потерял сознание и замерз.

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