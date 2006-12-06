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    Латыпов занял 99-е место в индивидуальной гонке. Это повторение худшего результата на Кубке мира в истории сборной России

    Теги Кубок мира сборная России Эдуард Латыпов Биатлон

    Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял 99-е место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

    Дебютант российской сборной допустил семь промахов, его отставание от победителя – француза Мартена Фуркада – составило 8 минут и 45 секунд. Всего в гонке приняли участие 109 биатлонистов.

    99-е место – это повторение худшего результата на этапах Кубка мира в истории сборной России. В сезоне-2016/17 на предолимпийской неделе в Пхенчхане Тимур Махамбетов был 99-м в спринте с пятью промахами.

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