Латыпов занял 99-е место в индивидуальной гонке. Это повторение худшего результата на Кубке мира в истории сборной России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял 99-е место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Дебютант российской сборной допустил семь промахов, его отставание от победителя – француза Мартена Фуркада – составило 8 минут и 45 секунд. Всего в гонке приняли участие 109 биатлонистов.

99-е место – это повторение худшего результата на этапах Кубка мира в истории сборной России. В сезоне-2016/17 на предолимпийской неделе в Пхенчхане Тимур Махамбетов был 99-м в спринте с пятью промахами.