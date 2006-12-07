Наверх
Sports.ru NBA

    Аллен Айверсон: «Майкл Джордан – черный Иисус»

    Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Аллен Айверсон Лейкерс НБА Баскетбол

    Член Зала славы Аллен Айверсон назвал Майкла Джордана «черным Иисусом» и поставил его выше Леброна Джеймса.

    «Сначала хочу сказать, что я очень люблю Леброна.

    Это лучший игрок своего поколения, один из лучших игроков в истории, отличный муж, отец, пример для подражания. Кроме того, то, что он делает с этой школой в Акроне, – это прекрасно.

    Но послушайте, мы говорим о Майке. Мы говорим о черном Иисусе. Он всегда будет величайшим игроком всех времен», – заявил Айверсон.

    Леброн и Майкл провели по 15 сезонов в НБА. Кто круче – в одной картинке

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться