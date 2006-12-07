Аллен Айверсон: «Майкл Джордан – черный Иисус»

Член Зала славы Аллен Айверсон назвал Майкла Джордана «черным Иисусом» и поставил его выше .

«Сначала хочу сказать, что я очень люблю Леброна.

Это лучший игрок своего поколения, один из лучших игроков в истории, отличный муж, отец, пример для подражания. Кроме того, то, что он делает с этой школой в Акроне, – это прекрасно.

Но послушайте, мы говорим о Майке. Мы говорим о черном Иисусе. Он всегда будет величайшим игроком всех времен», – заявил Айверсон.

Леброн и Майкл провели по 15 сезонов в НБА. Кто круче – в одной картинке