Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Усик об обвинениях в сепаратизме: «Даже не знаю, кто такой сепаратист. Предатель какой-то, да?»

    Теги Александр Усик Бокс/MMA/UFC

    Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, как относится к обвинениям в сепаратизме. 

    – Есть такие обращения в твою сторону: «Усик – сепаратист».

    – Я вообще на такое не обращаю внимание. Если честно, то даже не знаю, кто такой сепаратист. Это предатель какой-то, да? По двум причинам не обращаю на это внимание. 

    Во-первых, мне вообще пофиг, что про меня говорят. Я знаю, что мне нужно делать, знаю свой круг общения, кто меня поддерживает, кто за меня.

    А, во-вторых, это сущность людей, они хотят меня задеть словом, хотят меня как-то обозвать, чтобы я про них тоже в ответ что-то сказал. Но меня с детства учили, что нельзя отвечать на злость злом, нужно любовью и прощением. Мы же не знаем, может, он обиделся на что-то.

    – Ты понимаешь, почему тебя называют сепаратистом?

    – Да, за мои высказывания о моем родном городе [Симферополь], о моих жизненных убеждениях, по которым я живу и воспитываю своих детей. Конечно, я знаю, – сказал Усик.

    10 ноября Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде и сохранил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

    «Если депутат в лицо скажет, что я предатель – жахну по животику». Усик дает ядерные интервью

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться