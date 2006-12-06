Усик об обвинениях в сепаратизме: «Даже не знаю, кто такой сепаратист. Предатель какой-то, да?»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, как относится к обвинениям в сепаратизме.

– Есть такие обращения в твою сторону: «Усик – сепаратист».

– Я вообще на такое не обращаю внимание. Если честно, то даже не знаю, кто такой сепаратист. Это предатель какой-то, да? По двум причинам не обращаю на это внимание.

Во-первых, мне вообще пофиг, что про меня говорят. Я знаю, что мне нужно делать, знаю свой круг общения, кто меня поддерживает, кто за меня.

А, во-вторых, это сущность людей, они хотят меня задеть словом, хотят меня как-то обозвать, чтобы я про них тоже в ответ что-то сказал. Но меня с детства учили, что нельзя отвечать на злость злом, нужно любовью и прощением. Мы же не знаем, может, он обиделся на что-то.

– Ты понимаешь, почему тебя называют сепаратистом?

– Да, за мои высказывания о моем родном городе [Симферополь], о моих жизненных убеждениях, по которым я живу и воспитываю своих детей. Конечно, я знаю, – сказал Усик.



10 ноября Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде и сохранил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.



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