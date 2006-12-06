Пеле о том, что считает себя и Марадону лучше Месси: «У него всего один навык»

Легендарный бразильский нападающий Пеле рассказал, почему считает себя и Диего Марадону лучше .

«Как можно сравнивать игрока, который умеет играть головой, бить с левой, бить с правой, с игроком, у которого только одна рабочая нога, всего один навык и не лучшая игра головой?

Как можно сравнивать? Чтобы сравнивать с Пеле, этот футболист должен уметь бить и правой, и левой, и головой.

Насколько я могу судить, Марадона является одним из лучших игроков мира. Если вы спросите меня, был ли он лучше Месси, то да, был. Намного лучше», – сказал Пеле.