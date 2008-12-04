Модрич получил «Золотой мяч» и другие новости утра

1. Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»-2018, прервав 11-летнее владычество Месси и Роналду.

Хорват обошел Криштиану, занявшего второе место, на 277 очков. Третьим стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Месси в этом году только пятый. Впервые с 2006 года аргентинец пролетел мимо тройки сильнейших. И он, и Роналду церемонию вручения проигнорировали.

Неймар, которого когда-то считали фаворитом на «Золотой мяч» после эпохи Месси-Роналду, свалился аж на 12-е место. В то время, как Модрич получал награду, бразилец с друзьями рубился Call of Duty.

Узнать, как в итоге распределились места среди 30 номинантов, можно здесь.

2. Первый в истории женский «Золотой мяч» взяла 23-летняя нападающая «Лиона» Ада Хегерберг, а Килиан Мбаппе признан лучшим молодым футболистом года.

3. «Зенит» в заключительном матче 16-го тура РПЛ проиграл в Туле «Арсеналу» (2:4). Петербургская команда впервые за три года пропустила в чемпионате три гола.

Отрыв от «Краснодара» теперь составляет всего два очка.

4. В Москве трагически погиб полузащитник молодежки «Локомотива» Алексей Ломакин. Тело 18-летнего парня было найдено у реки Городня на юге столицы. Ведется следствие.

Ближайший матч «Локомотива» с «Рубином» в Кубке России начнется с минуты молчания.

5. Система видеопомощи арбитрам добралась и до Лиги чемпионов. VAR начнут использовать на матчах главного европейского клубного турнира уже с этого сезона со стадии 1/8 финала.

6. Сборная России по баскетболу в матче отборочного турнира ЧМ-2019 обыграла Чехию (81:61). В составе команды мощно дебютировал центровой ЦСКА Джоэль Боломбой.

7. В КХЛ ЦСКА обыграл «Сочи» – это 16-я победа армейцев подряд. Неплохая серия из восьми победных матчей у «Ак Барса», который был сильнее «Северстали».

Куда хуже дела у «Салавата Юлаева», потерпевшего четвертое поражение кряду. Все результаты дня здесь.

8. В НХЛ «Тампа» выиграла у «Нью-Джерси» (5:1), Кучеров набрал 4 очка и продлил результативную серию до 10 матчей, у проигравших единственный гол на счету Яковлева. Все результаты дня – здесь.

9. НБА. В матче лидеров Запада и Востока «Денвер» оказался сильнее «Торонто». Все результаты дня – здесь.

10. Защитник «Флуминенсе» Айртон может стать игроком «Спартака». Сообщается, что красно-белые заплатят за 21-летнего бразильца семь миллионов евро.

Сам игрок в ближайшее время должен отправиться на медосмотр для завершения сделки, но Джон Терри не даст соврать, что это еще совсем ничего не значит.

12. «Саутгемптон» уволил Марка Хьюза с поста главного тренера. Видимо, руководство осталось недовольно потерей очков в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед».

Фаворитом на освободившуюся должность является Ральф Хазенхюттль, известный тем, что занял с «РБ Лейпцигом» второе место в бундеслиге.

13. Футбольная ассоциация Англии не оценила эмоции Юргена Клоппа после победы в дерби над «Эвертоном» и выдвинула обвинения. Тренер «Ливерпуля» должен объяснить, зачем он выбежал на поле, до 6 декабря.

14. УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением. Матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» будет перенесен из Харькова.

15. Клуб НБА «Чикаго» отправил в отставку главного тренера Фреда Хойберга. Исполняющим обязанности главного тренера стал ассистент Джим Бойлен.

Цитаты дня.

«Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что я среди исключительных игроков, получавших «Золотой мяч». Луке Модричу было тяжело подбирать слова.

«Чтобы все изменилось, нам нужен царь. Путин – это не царь, но, к сожалению, главный человек в современной России». Александр Тихонов ляпнул так ляпнул.

«Пусть мою зарплату в Коркино баннером нарисуют. Деньги не ворованные, мне не стыдно». Артемий Панарин откровенно о своих миллионах.