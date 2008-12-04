Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Модрич получил «Золотой мяч» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»-2018, прервав 11-летнее владычество Месси и Роналду.

    Хорват обошел Криштиану, занявшего второе место, на 277 очков. Третьим стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Месси в этом году только пятый. Впервые с 2006 года аргентинец пролетел мимо тройки сильнейших. И он, и Роналду церемонию вручения проигнорировали

    Неймар, которого когда-то считали фаворитом на «Золотой мяч» после эпохи Месси-Роналду, свалился аж на 12-е место. В то время, как Модрич получал награду, бразилец с друзьями рубился Call of Duty

    Узнать, как в итоге распределились места среди 30 номинантов, можно здесь

    2. Первый в истории женский «Золотой мяч» взяла 23-летняя нападающая «Лиона» Ада Хегерберг, а Килиан Мбаппе признан лучшим молодым футболистом года.

    3. «Зенит» в заключительном матче 16-го тура РПЛ проиграл в Туле «Арсеналу» (2:4). Петербургская команда впервые за три года пропустила в чемпионате три гола

    Отрыв от «Краснодара» теперь составляет всего два очка. 

    4. В Москве трагически погиб полузащитник молодежки «Локомотива» Алексей Ломакин. Тело 18-летнего парня было найдено у реки Городня на юге столицы. Ведется следствие.

    Ближайший матч «Локомотива» с «Рубином» в Кубке России начнется с минуты молчания. 

    5. Система видеопомощи арбитрам добралась и до Лиги чемпионов. VAR начнут использовать на матчах главного европейского клубного турнира уже с этого сезона со стадии 1/8 финала.

    6. Сборная России по баскетболу в матче отборочного турнира ЧМ-2019 обыграла Чехию (81:61). В составе команды мощно дебютировал центровой ЦСКА Джоэль Боломбой.

    7. В КХЛ ЦСКА обыграл «Сочи» – это 16-я победа армейцев подряд. Неплохая серия из восьми победных матчей у «Ак Барса», который был сильнее «Северстали».

    Куда хуже дела у «Салавата Юлаева», потерпевшего четвертое поражение кряду. Все результаты дня здесь.

    8. В НХЛ «Тампа» выиграла у «Нью-Джерси» (5:1), Кучеров набрал 4 очка и продлил результативную серию до 10 матчей, у проигравших единственный гол на счету Яковлева. Все результаты дня – здесь

    9. НБА. В матче лидеров Запада и Востока «Денвер» оказался сильнее «Торонто». Все результаты дня – здесь

    10. Защитник «Флуминенсе» Айртон может стать игроком «Спартака». Сообщается, что красно-белые заплатят за 21-летнего бразильца семь миллионов евро.

    Сам игрок в ближайшее время должен отправиться на медосмотр для завершения сделки, но Джон Терри не даст соврать, что это еще совсем ничего не значит

    12. «Саутгемптон» уволил Марка Хьюза с поста главного тренера. Видимо, руководство осталось недовольно потерей очков в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед».

    Фаворитом на освободившуюся должность является Ральф Хазенхюттль, известный тем, что занял с «РБ Лейпцигом» второе место в бундеслиге.

    13. Футбольная ассоциация Англии не оценила эмоции Юргена Клоппа после победы в дерби над «Эвертоном» и выдвинула обвинения. Тренер «Ливерпуля» должен объяснить, зачем он выбежал на поле, до 6 декабря.

    14. УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением. Матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» будет перенесен из Харькова.

    15. Клуб НБА «Чикаго» отправил в отставку главного тренера Фреда Хойберга. Исполняющим обязанности главного тренера стал ассистент Джим Бойлен.

    Цитаты дня.

    «Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что я среди исключительных игроков, получавших «Золотой мяч». Луке Модричу было тяжело подбирать слова.

    «Чтобы все изменилось, нам нужен царь. Путин – это не царь, но, к сожалению, главный человек в современной России». Александр Тихонов ляпнул так ляпнул.

    «Пусть мою зарплату в Коркино баннером нарисуют. Деньги не ворованные, мне не стыдно». Артемий Панарин откровенно о своих миллионах.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться