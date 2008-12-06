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    Дмитрий Медведев: «Потратили на ЧМ 650 млрд рублей, а выручили на 200 млрд больше»

    Теги бизнес ЧМ-2018 Дмитрий Медведев политика Футбол

    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал об экономической выгоде от проведения ЧМ-2018 в России.

    – Не лучше ли было потратить деньги, выделенные на ЧМ, на социальные нужды?

    – Мы потратили на подготовку чемпионата мира приблизительно 650 млрд рублей. Это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца – и все.

    Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов, это, в общем-то, достаточно обычная сумма. Выручили от проведения чемпионата, по подсчетам экономистов, где-то на 200 млрд больше.

    Вы сказали про те города, где проходил чемпионат мира. Мы с вами в этих городах бывали. В них зачастую нормальных аэропортов не было, не было гостиниц – это не про Москву и Санкт-Петербург, конечно, – а сейчас там есть все.

    Это (проведение ЧМ – прим. Sports.ru) дало мощнейший толчок для развития инфраструктуры, медицинских сервисов, социальных услуг, – сказал Медведев.

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