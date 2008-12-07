Российский миллиардер Гуцериев может купить минское «Динамо». Лукашенко поручил сменить владельца после разгрома от «Зенита»

Минск может сменить владельца.

По информации Tut.by, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сменить хозяина клуба после поражения от «Зенита» (1:8, д.в., первая игра – 4:0) в ответном матче квалификации .

Новым владельцем столичного клуба может стать российский миллиардер Михаил Гуцериев, состояние которого Forbes оценивает в 4,8 миллиарда долларов.

Гуцериев считается другом Лукашенко. Недавно бизнесмен построил отель и бизнес-центр в Минске, комплекс для стоянки и ремонта самолетов в местном аэропорту, купил себе жилье, а также строит в Беларуси калийный комбинат.

Он не считается большим поклонником футбола, поэтому может передать клуб своему младшему партнеру – IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

С 1999 года контрольным пакетом «Динамо» владел белорусский бизнесмен .