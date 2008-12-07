Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российский миллиардер Гуцериев может купить минское «Динамо». Лукашенко поручил сменить владельца после разгрома от «Зенита»

    Теги Зенит Лига Европы бизнес высшая лига Беларусь Динамо Минск Александр Лукашенко политика Юрий Чиж Футбол

    «Динамо» Минск может сменить владельца.

    По информации Tut.by, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сменить хозяина клуба после поражения от «Зенита» (1:8, д.в., первая игра – 4:0) в ответном матче квалификации Лиги Европы.

    Новым владельцем столичного клуба может стать российский миллиардер Михаил Гуцериев, состояние которого Forbes оценивает в 4,8 миллиарда долларов.

    Гуцериев считается другом Лукашенко. Недавно бизнесмен построил отель и бизнес-центр в Минске, комплекс для стоянки и ремонта самолетов в местном аэропорту, купил себе жилье, а также строит в Беларуси калийный комбинат.

    Он не считается большим поклонником футбола, поэтому может передать клуб своему младшему партнеру – IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

    С 1999 года контрольным пакетом «Динамо» владел белорусский бизнесмен Юрий Чиж.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться