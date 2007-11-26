Рианчо о 12 голосах дублеров «Спартака» за Глушакова: «Это ложь. Слухи распускают токсичные люди»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал заявление «Фратрии», выступающей против передачи капитанской повязки полузащитнику Денису Глушакову.
Ранее объединение болельщиков московского клуба заявило, что во время выборов капитана за Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только 2 принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя.
«В выборах капитана «Спартака» участвовали 24-26 игроков. Информация, что за Глушакова проголосовали 12 дублеров из «Спартака-2», — это большая ложь.
Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку» и преследуют цель испортить атмосферу в клубе. Пожалуйста, помогите «Спартаку»!
Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду», – сказал Рианчо