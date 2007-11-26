Хабиб о примирении с Конором: «Кто мы такие, чтобы не прощать, когда Всевышний нас прощает?»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не исключает возможности примирения с Конором Макгрегором.



«Как поругались с Макгрегором, так и помириться можем. Время покажет. Я свое дело сделал, ответил ему. А как еще ему нужно было отвечать? Говорить на таком же грязном языке я не могу.



На счет того, чтобы простить... Кто мы такие, чтобы не прощать друг друга, когда Всевышний нас прощает? Говорить, что [примирение с Макгрегором] невозможно, я не буду, но сейчас все идет как идет», – сказал Нурмагомедов.



Сегодня стало известно, что Хабиб Нурмагомедов подписал миллионный контракт с производителем энергетического напитка «Gorilla Energy».