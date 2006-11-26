Черчесов награжден орденом «Во славу Осетии»

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России Станислава Черчесова орденом «Во славу Осетии».

55-летний специалист, родившийся в городе Алагир, в Северной Осетии, награжден «за большой личный вклад в развитие отечественного футбола и многолетнюю плодотворную деятельность».

«Впервые в истории сборная команда России достигла столь высокого результата (1/4 финала – прим. Sports.ru). Это бесспорно, Ваша тренерская заслуга и воля игроков, настроенных Вами на серьезную, бескомпромиссную борьбу.

Очень приятно, что у нас есть такие представители как Вы, Станислав Саламович. Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую Родину, Северную Осетию, на весь мир.

Мы гордимся Вами, и Вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди новые игры, и мы верим в новые победы сборной России», — заявил Битаров.

Черчесов поблагодарил руководителя республики за оказанное внимание и вручил футболку сборной России с автографами игроков национальной команды.

В рамках рабочей встречи Битаров и Черчесов также обсудили перспективы развития спорта в Северной Осетии.

В частности, речь шла о создании инфраструктуры для детского и взрослого футбола. Черчесов отметил, что будет способствовать решению этой задачи, чтобы молодежь Северной Осетии могла расти и достигать успехов.

Фото: сайт правительства Республики Северная Осетия – Алания