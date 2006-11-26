Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Черчесов награжден орденом «Во славу Осетии»

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу светская хроника фото ЧМ-2018 политика Футбол

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России Станислава Черчесова орденом «Во славу Осетии».

    55-летний специалист, родившийся в городе Алагир, в Северной Осетии, награжден «за большой личный вклад в развитие отечественного футбола и многолетнюю плодотворную деятельность».

    «Впервые в истории сборная команда России достигла столь высокого результата (1/4 финала ЧМ-2018 – прим. Sports.ru). Это бесспорно, Ваша тренерская заслуга и воля игроков, настроенных Вами на серьезную, бескомпромиссную борьбу.

    Очень приятно, что у нас есть такие представители как Вы, Станислав Саламович. Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую Родину, Северную Осетию, на весь мир.

    Мы гордимся Вами, и Вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди новые игры, и мы верим в новые победы сборной России», — заявил Битаров.

    Черчесов поблагодарил руководителя республики за оказанное внимание и вручил футболку сборной России с автографами игроков национальной команды.

    В рамках рабочей встречи Битаров и Черчесов также обсудили перспективы развития спорта в Северной Осетии.

    В частности, речь шла о создании инфраструктуры для детского и взрослого футбола. Черчесов отметил, что будет способствовать решению этой задачи, чтобы молодежь Северной Осетии могла расти и достигать успехов.

    Фото: сайт правительства Республики Северная Осетия – Алания

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться