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    «Барселона» платит игрокам в среднем 13,75 млн долларов в год. В топ-10 – 6 клубов НБА. «Ман Сити» – 20-й

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    «Барселона» лидирует в мировом спорте по ежегодной средней зарплате, согласно рейтингу Sporting Intelligence за 2018 год.

    Каталонский клуб в среднем платит игрокам рекордные 13,75 миллиона долларов в год или 264,5 тысячи в месяц.

    В тройку также входят «Реал» (10,64 млн в год) и клуб НБА «Оклахома-Сити» (10,32 млн).

    Год назад «Барселона» в подобном рейтинге была четвертой, «Реал» – девятым, а лидировала «Оклахома-Сити».

    Топ-20 клубов с самой высокой средней зарплатой:

    1 (4). «Барселона» (Испания) – 13,75 миллиона долларов

    2 (9). «Реал» (Испания) – 10,64 млн

    3 (1). «Оклахома-Сити» (НБА) – 10,32 млн

    4 (3). «Голден Стэйт» (НБА) – 10,28 млн

    5 (18). «Вашингтон» (НБА) – 10,04 млн

    6 (11). «Торонто» – (НБА) – 9,97 млн

    7 (14). «Хьюстон» (НБА) – 9,85 млн

    8 (26). «Майами» (НБА) – 9,26

    9 (32). «Ювентус» (Италия) – 8,85

    10 (23) . «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 8,598 млн

    11 (6). «Шарлотт» (НБА) – 8,592 млн

    12 (17). «Миннесота» (НБА) – 8,51 млн

    13 (13). «Бостон» (НБА) – 8,44 млн

    14 (7). «Портленд» (НБА) – 8,43 млн

    15 (27). «Бавария» (Германия) – 8,35 млн

    16 (2). «Кливленд» (НБА) – 8,36 млн

    17 (52). «Атлетико» (Испания) – 8,09 млн

    18 (5). «ПСЖ» (Франция) – 8,03 млн

    19 (20). «Мемфис» (НБА) – 8,02 млн

    20 (24). «Манчестер Сити» (Англия) – 7,88 млн

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