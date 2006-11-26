«Барселона» платит игрокам в среднем 13,75 млн долларов в год. В топ-10 – 6 клубов НБА. «Ман Сити» – 20-й

лидирует в мировом спорте по ежегодной средней зарплате, согласно рейтингу Sporting Intelligence за 2018 год.

Каталонский клуб в среднем платит игрокам рекордные 13,75 миллиона долларов в год или 264,5 тысячи в месяц.

В тройку также входят (10,64 млн в год) и клуб НБА «Оклахома-Сити» (10,32 млн).

Год назад в подобном рейтинге была четвертой, – девятым, а лидировала «Оклахома-Сити».

Топ-20 клубов с самой высокой средней зарплатой:

1 (4). (Испания) – 13,75 миллиона долларов

2 (9). (Испания) – 10,64 млн

3 (1). «Оклахома-Сити» ( ) – 10,32 млн

4 (3). «Голден Стэйт» (НБА) – 10,28 млн

5 (18). «Вашингтон» (НБА) – 10,04 млн

6 (11). «Торонто» – (НБА) – 9,97 млн

7 (14). «Хьюстон» (НБА) – 9,85 млн

8 (26). «Майами» (НБА) – 9,26

9 (32). «Ювентус» (Италия) – 8,85

10 (23) . (Англия) – 8,598 млн

11 (6). «Шарлотт» (НБА) – 8,592 млн

12 (17). «Миннесота» (НБА) – 8,51 млн

13 (13). «Бостон» (НБА) – 8,44 млн

14 (7). «Портленд» (НБА) – 8,43 млн

15 (27). (Германия) – 8,35 млн

16 (2). «Кливленд» (НБА) – 8,36 млн

17 (52). «Атлетико» (Испания) – 8,09 млн

18 (5). «ПСЖ» (Франция) – 8,03 млн

19 (20). «Мемфис» (НБА) – 8,02 млн

20 (24). «Манчестер Сити» (Англия) – 7,88 млн

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