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    Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

    Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига происшествия Футбол

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике признан виновным и оштрафован судом на 48 тысяч евро за нарушение правил дорожного движения. 

    Ранее сообщалось, что в августе футболист был задержан за использование автомобиля несмотря на то, что на его водительских правах уже не было баллов.

    31-летний игрок признал свою вину и пошел на соглашение с правосудием.

    В Испании к правам привязываются 12 баллов. За различные нарушения с водителей списывается то или иное количество.

    Если баллов не остается, человек лишается права водить автомобиль.

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