Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

Защитник «Барселоны» признан виновным и оштрафован судом на 48 тысяч евро за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в августе футболист был задержан за использование автомобиля несмотря на то, что на его водительских правах уже не было баллов.

31-летний игрок признал свою вину и пошел на соглашение с правосудием.

В Испании к правам привязываются 12 баллов. За различные нарушения с водителей списывается то или иное количество.

Если баллов не остается, человек лишается права водить автомобиль.