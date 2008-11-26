Илья Геркус: «Нет ничего постыдного, что государство – донор денег для российского футбола»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о развитии экономики футбола в России.

«Футбол в России находится в переходном периоде, мы учимся и постепенно берем что-то новое. Спорт – это первая производная зависимости от платного телевидения, которого у нас в стране нет и не было издавна.

Мы, футболисты, являемся пионерами развития, и в отличие от той же Англии, где основные деньги лиге генерирует телекомпания, – у нас донором денег является государство и ничего постыдного в этом нет.

Нужно переключиться на позитив. Также у нас проблемой являлись и стадионы, где большинство сидений было в виде бетонных ступенек. Нужно с позитивом относиться к этому и развивать эту сферу.

Очень позитивная динамика по доходам, по посещаемости. А в этом году мы ожидаем эти цифры еще выше. Наконец, российский футбол начинает зарабатывать на посещении. Это огромная цифра. Это очень серьезная динамика. Наша общая задача для всех – зарабатывать как можно больше», – заявил Геркус.