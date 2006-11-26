Ягудин о результатах Медведевой: «Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление в текущем сезоне.

«Медведева на тренировках и во время соревнований — это два разных человека. Абсолютная легкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть во время проката.

У меня только одно объяснение — психология, боязнь проиграть, колоссальное желание как можно быстрее доказать миру, что она не ошиблась с переходом. Это разрушает Женю.

У Жени уже начинается этот прессинг: «Я еще могу, мне надо доказать, я не ошиблась». У молодых учениц такого нет.

Плюс не будем забывать, что Женя вела за собой все женское фигурное катание на протяжении двух лет, это достаточно долгий период.

Никто не говорил, что будет легко, — ни Загитовой, ни Медведевой. На пятки уже японки наступают, они спокойно прыгают два тройных акселя подряд.

А Женя сейчас как будто вышла из поезда подышать свежим воздухом. И пусть она им подышит, а затем зайдет обратно и помчится быстрее экспресса.

Глобально у Медведевой времени уже нет. Ей надо на каждом старте показывать, что она двукратная чемпионка мира. В той ситуации, которая сейчас сложилась в женском одиночном катании, она действительно может и не попасть в сборную.

Может быть, нынешняя ситуация позволит Медведевой сейчас прийти в себя, отдохнуть. Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх», – рассказал Ягудин.

Медведева провалила Гран-при. Что дальше?