Евгения Медведева: «У нас не было конфликта с Загитовой. Точнее, не буду говорить за Алину, только за себя»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что у нее никогда не было конфликта с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

– Почему вы с Алиной не говорите друг о друге? Вы замечательно смотрелись в Пхенчхане, когда помогали ей на пресс-конференции.

– Во-первых, я не понимаю, откуда люди взяли, что у нас был конфликт. У нас с Алиной не было никакого конфликта. Точнее, я не буду говорить за Алину. Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было.

Я миллион раз говорила, что я видела, как человек пашет. Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина. Это было сложное время, в которое было очень много работы, очень много сил, нервов и здоровья потрачено у нас обеих. И у нее, и у меня.

Я ее глубоко уважаю как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит. Просто я представляю, что сейчас она работает еще в два раза больше. И это очень впечатляет. Очень сложно представить, чтобы человек еще больше работал, чем Алина в олимпийский год.

– Удивила ваша чуткая реакция на глупое хейтерство. Такой сильный человек, как вы, начинает вспоминать мужика, который в 40 лет вам что-то написал.

– Я пыталась показать не свою обиду, а свое недоумение. С другой стороны, это поднимает мне настроение. Если человек считает, что он может потратить две лишние минуты на оскорбление меня, значит, я все делаю правильно. Я заслуживаю его внимания. А теперь пусть этот человек сделает так, чтобы я взяла телефон, зашла к нему в комментарии и написала какашку.

Самое странное и страшное, что я слышала от соотечественников – это слова, что я предательница. Что я предательница не кого-либо, а страны. Это самое низкое, ужасное и отвратительное, что люди могут сказать. А тем более, когда взрослые люди это говорят мне. Я представляю свою родную страну Россию. И я миллион раз говорила, что не буду представлять другую страну.



– Но вы ведь понимаете, что обвинять человека в предательстве – это наша национальная забава?

– Это забава, но это ужасное слово – «предатель». Предательство – это грех. Чтобы обвинять кого-то в предательстве, нужно иметь очень веские основания. За предательство раньше казнили. Когда меня называют предателем – это единственная вещь, которая меня злит. На другое я не реагирую.

Я очень уважаю людей, которые являются не фанатами одного спортсмена, а всей сборной России. Да, у людей случаются провалы, и я очень уважаю фанатов, которые осознанно воспринимают тяжелые ситуации и остаются на стороне спортсмена, а не переобуваются в воздухе, – сказала Медведева.

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