У 13 клубов РПЛ в прошлом сезоне выросла посещаемость. Самый большой прирост – у «Тосно» и «Зенита»

Согласно отчету компании PricewaterhouseCoopers, в минувшем сезоне 13 клубов РПЛ (82%) показали положительную динамику посещаемости матчей по сравнению с чемпионатом России-2016/17.

Самый высокий прирост был у «Тосно» (+197,1%), переехавшего на новый стадион «Зенита» (+174,1%) и хабаровского СКА (+87,1%). Отрицательная динамика была отмечена у «Спартака» (-5,4%), «Анжи» (-5,7%) и «Амкара» (-21,1%).

Средняя посещаемость матча РПЛ в сезона-2017/18 составила 14 тысяч человек (в сезоне-2016/17 – 11,4 тысячи). Самую высокую заполняемость стадиона в процентах от общей вместимости показали «Зенит» (78%), «Краснодар» (74%), «Ростов» (71%) и «Спартак» (67%), самую низкую – игравший на «Петровском» «Тосно» (28%), «Анжи» (24%) и «Рубин» (23%).

Напомним, что СКА по итогам минувшего сезона вылетел в ФНЛ, а «Тосно» прекратил существование.

(По клику откроются большие изображения.)