Клубы АПЛ в среднем платят игрокам больше всех в мире, Ла Лига и серия А – в тройке. РПЛ – 7-я

Английская премьер-лига лидирует в мировом футболе по ежегодной средней зарплате, согласно рейтингу Sporting Intelligence за 2018 год.
Футболисты первой команды в Англии в среднем получают 3,93 миллиона долларов в год.
В тройку также входят Ла Лига (2,89 млн) и серия А (1,99 млн). Российская премьер-лига – седьмая (877 тысяч в год).
Топ-10 лиг с самой высокой средней зарплатой:
1. АПЛ (Англия) – 3,93 миллиона долларов
2. Ла Лига (Испания) – 2,89 млн
3. Серия А (Италия) – 1,99 млн
4. Бундеслига (Германия) – 1,83 млн
5. Лига 1 (Франция) – 1,3 млн
6. Суперлига (Китай) – 1,05 млн
7. РПЛ (Россия) – 877 тысяч
8. Суперлига (Турция) – 864 тысячи
9. Серия А (Бразилия) – 670 тысяч
10. МЛС (Канада, 3 клуба) – 519 тысяч
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