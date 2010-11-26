«Зенит» выиграл первый круг ЧР, Кононов начал в «Спартаке» с победы, Большунов выиграл на 15 км «классикой» и другие новости утра

1. «Зенит» победил «Ростов» и выиграл первый круг РПЛ. «Краснодар» разгромил «Арсенал» в первом матче Черевченко и отстает от лидера на 5 очков.

«Спартак» выиграл у «Крыльев» в дебютной встрече Кононова и прервал серию из 4 домашних поражений, но до первой строчки – 12 очков.

2. Лыжи. Кубок мира. Большунов выиграл гонку на 15 км «классикой». Белорукова – 5-я в на 10 км. Наши лидируют в общем зачете.

3. В НХЛ два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси». Другие результаты – здесь.

4. Чемпионат Англии. «Арсенал» продлил серию без поражений до 17 матчей, победив «Борнмут». 12 побед, 5 ничьих и 1 очко до топ-4.

5. «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон выиграл, Феттель – второй, Ферстаппен – третий. Хэмилтон – первый в личном зачете, «Мерседес» – в Кубке конструкторов.

6. Серия А. «Наполи» после ничьей с «Кьево» отстает от «Ювентуса» на 8 очков. «Лацио» ушел от поражения в игре с «Миланом» на 94-й минуте. В дерби Генуи – мир. Пентек впереди Роналду в списке бомбардиров.

7. Чемпионат Испании. «Севилья» возглавила таблицу. «Барселона» отстает на 1 очко, «Реал» – на 6. Стуани опережает Месси и Суареса в гонке бомбардиров.

8. Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч между «Ривером» и «Бокой» снова перенесен. Подробный рассказ об этой дичи.

9. КХЛ. «Локомотив» победил «Барыс», Умарк сделал 4 ассиста и другие результаты дня.

10. В НБА «Лейкерс» проиграли «Орландо». Остальные результаты – здесь.

11. У Маркизио случился конфликт с тренерами «Зенита» – его не выпустили с «Ростовом». Семак говорит – «показалось». Итальянец выложил фото из раздевалки.

12. Football Leaks. Рамосу запретили мыться после игры с «Малагой» до допинг-теста, но он принял душ в присутствии допинг-офицера.

13. Хорватия взяла последний Кубок Дэвиса оригинального формата, обыграв Францию.

14. НБА. Трансгендер обвинил центрового «Вашингтона» Дуайта Ховарда в сексуальных домогательствах и угрозах.

15. Бивол победил Паскаля и сохранил титул WBA. Денис Лебедев побил Майка Уилсона.

16. Загитова, Туктамышева, Воронов и другие – в окончательном составе на финал Гран-при по фигурному катанию.

Цитаты дня:

Евгения Медведева: «Не понимаю, когда 40-летний мужчина говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит»

Татьяна Тарасова: «Против Медведевой идет настоящая травля. На нее накинулись, как на живое мясо»