В 2017 году у клубов РПЛ были самые низкие расходы за 5 лет – 58,5 млрд рублей

Компания PricewaterhouseCoopers проанализировала финансовую деятельность российских клубов за шесть финансовых лет – с 2012 по 2017 год.

Анализ включает в себя все операционные и неоперационные затраты клубов. Так, доходы клубов за последние пять лет держатся в диапазоне 53-63 миллиарда рублей. Наивысший показатель – в 2016 году (63,3 млрд), низший (53,7 млрд) – в 2014-м. В 2017 году доходы клубов РПЛ составили 56,7 млрд рублей.

Расходы за последние пять лет держатся в диапазоне 58-68 миллиардов рублей. Наивысший показатель (68,5 млрд) – в 2015-м, самый низкий (58,5 млрд) – в 2017-м.

Согласно исследованию, два последних года расходы клуба стали соответствовать доходам. Если в 2015 году разница была отрицательной и составила 9,4 миллиарда рублей, то в 2016-м клубы добились положительной цифры – 3,2 млрд. В 2017-м же разница вновь ушла в минус, но незначительный по сравнению с предыдущими годами – 1,7 млрд рублей.

В структуре доходов с 2012 года наблюдается динамика по росту стоимость медиаправ – от 1,3 млрд рублей до 2,6 млрд (от 3,2 до 4,6 в процентном соотношении). Также растет и ценность дохода от билетов – от 4,4% в 2012-м до 7,7% в 2017-м (1,7 и 4,4 млрд рублей соответственно).

В 2017-м значительно упала доля прочих доходов (что под ними подразумевается – не уточняется) – всего 7,4 млрд рублей (13%). Для сравнения, в 2013 году они составляли 30% (16,8 млрд).

Также наблюдается динамика по росту спонсорских и коммерческих доходов. В 2017 году они впервые превысили половину и составили 52% (29,5 млрд рублей). При этом постепенно снижается сумма и доля целевых поступлений.

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