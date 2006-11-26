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    Трансферная стоимость игроков РПЛ снизилась на 0,6 млрд евро за 5 лет

    Теги премьер-лига Россия трансферы бизнес Организация РПЛ Футбол

    Компания PricewaterhouseCoopers проанализировала трансферную деятельность клубов РПЛ за последние пять лет – с 2013 по 2017 год.

    Трансферные доходы клубов лиги колебались от 111 млн евро в 2015 году до 367 миллионов в 2013-м. В 2017 году они составили 122 млн евро.

    Что касается трансферных расходов, они колеблются от 45 млн евро в 2015-м до 435 миллионов в 2013-м. В 2017 году расходы составили 184 млн евро.

    Трансферный баланс был положительным в 2015 и 2016 годах – 66 и 71 млн евро соответственно. В 2013 году был самый низкий трансферный баланс – минус 68 миллионов, в 2017-м – минус 62 миллиона.

    При этом суммарная трансферная стоимость составов всех команд падает. Если в сезоне-2013/14 все игроки лиги оценивались в 1,5 миллиарда евро, то в сезоне-2017/18 эта цифра составила всего 0,9 миллиарда.

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