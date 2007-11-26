Хабиб заключил миллионный контракт с производителем энергетика «Gorilla»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал долгосрочный контракт с производителем энергетического напитка «Gorilla».



«После последнего боя поступало много [спонсорских] предложений, но я выбрал «Gorilla», потому что они подписали еще и бойцов моей команды», – сказал Хабиб Нурмагомедов.



По словам представителя компании Игоря Кима, по условиям контракта спортсмен получит более миллиона долларов за три года.