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    Медведева не вышла в финал Гран-при, фанаты «Ривера» напали на автобус «Боки», разгром «Реала», победы Большунова и Белоруковой и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Японская фигуристка Кихира выиграла этап Гран-при во Франции. Медведева заняла 4-е место и не отобралась в финал. Зато там выступят Загитова, Туктамышева и Самодурова.

    2. Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции с тремя мировыми рекордами, Синицина и Кацалапов на 2-м месте. Самарин попал на пьедестал в соревнованиях одиночников.

    3. Фанаты «Ривера» атаковали автобус «Боки» в преддверии финала Кубка Либертадорес. С последствиями. В итоге матч был перенесен на воскресенье.

    4. Лыжный Кубок мира только начинается, а у россиян уже две победы: Белорукова победила в спринте, и Большунов сделал то же самое!

    5. В испанской примере «Реал» крупно проиграл «Эйбару», после чего президент басконского клуба облилась шампанским с футболистами. «Барселона» вырвала ничью в матче с «Атлетико».

    6. В Англии «Ман Сити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» уверенно переиграл «Уотфорд», «Челси» потерпел первое поражение в чемпионате при Сарри и пропустил «Тоттенхэм» вперед себя, а «МЮ» не сладил с «Кристал Пэлас» и расстроил своих болельщиков.

    7. Продолжается кризис «Баварии»: победа над «Фортуной» нелепо упущена на 93-й минуте, отставание от дортмундской «Боруссии» достигло 9 очков.

    8. В НХЛ впервые за 7 лет случился пента-трик – 20-летний финн Патрик Лайне положил 5 шайб «Сент-Луису» и вырвался в лидеры снайперской гонки.

    «Вашингтон» переиграл «Рейнджерс», Овечкин тоже забросил - среди снайперов он сейчас делит 2-е место. Все результаты дня – здесь

    9. В КХЛ ЦСКА опять победил СКА, «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу».

    10. В НБА «Милуоки» обыграл «Сан-Антонио» в результативной перестрелке, «Голден Стэйт» одолел «Сакраменто» с перевесом в 1 очко. Все результаты дня – здесь

    11. Французские теннисисты избежали досрочного поражения в финале Кубка Дэвиса, взяв очко в парной игре с хорватами.

    12. В матче на первенство мира шахматисты Карлсен и Каруана в 11-й раз подряд сыграли вничью. Интересно-интересно!

    13. В РПЛ в субботу не было особенно статусных матчей. «Анжи» и «Рубин» сыграли вничью, «Оренбург» победил «Уфу», «Динамо» уступило «Енисею».

    14. «Монако» Головина победил «Кан» и прервал 16-матчевую безвыигрышную серию. А «ПСЖ» продолжает улучшать рекорд сильнейших лиг Европы.

    15. В итальянской серии А «Интер» разгромил «Фрозиноне», «Ювентус» выиграл у СПАЛ. Роналду продолжает забивать.

    Цитаты:

    Конта о скандале вокруг Серены на US Open: «Неправильно каждый раз, когда ты с чем-то не согласна, объявлять это сексизмом»

    Евгения Медведева: «Я не ожидала такого количества ненависти. Мне нужно научиться с этим жить»

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