Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Выручка клубов РПЛ от продажи билетов в сезоне-17/18 выросла на 55% по сравнению с позапрошлым сезоном

    Теги премьер-лига Россия бизнес Организация РПЛ болельщики Футбол

    Компания PricewaterhouseCoopers проанализировала доходы российских клубов от продажи билетов за последние три сезона.

    Так, в сезоне-2017/18 суммарная выручка клубов от продажи билетов (без учета вылетевших команд) составила 3,02 миллиарда рублей. Из них 42% пришлись на чемпионат России, 23% – абонементы, 19% – Лига чемпионов, 15% – Лига Европы, 1% – Кубок России.

    По сравнению с сезоном-2016/17 эта сумма выросла на 55%, в первую очередь, за счет продажи билетов на еврокубки. В позапрошлом сезоне суммарно билеты на Лигу чемпионов и Лигу Европы составили всего 25% – почти на 10% меньше.

    Общая сумма выручки за сезон-16/17 – 1,9 миллиарда. 47% – билеты на РПЛ, абонементы – 28%. Стоит отметить, что в отчете за сезон-16/17 не учитывались четыре клуба: три вылетевших и «Анжи», а в сезоне-17/18 – только три вылетевших.

    Также заметно, что падает число абонементов по отношению к билетам. Если в сезоне-17/18 75% составляли билеты, а 25% – абонементы, то в текущем сезоне доля абонементов снизилась до 20%.

    (По клику откроются большие изображения.)

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться