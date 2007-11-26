Выручка клубов РПЛ от продажи билетов в сезоне-17/18 выросла на 55% по сравнению с позапрошлым сезоном

Компания PricewaterhouseCoopers проанализировала доходы российских клубов от продажи билетов за последние три сезона.

Так, в сезоне-2017/18 суммарная выручка клубов от продажи билетов (без учета вылетевших команд) составила 3,02 миллиарда рублей. Из них 42% пришлись на чемпионат России, 23% – абонементы, 19% – Лига чемпионов, 15% – Лига Европы, 1% – Кубок России.

По сравнению с сезоном-2016/17 эта сумма выросла на 55%, в первую очередь, за счет продажи билетов на еврокубки. В позапрошлом сезоне суммарно билеты на Лигу чемпионов и Лигу Европы составили всего 25% – почти на 10% меньше.

Общая сумма выручки за сезон-16/17 – 1,9 миллиарда. 47% – билеты на РПЛ, абонементы – 28%. Стоит отметить, что в отчете за сезон-16/17 не учитывались четыре клуба: три вылетевших и «Анжи», а в сезоне-17/18 – только три вылетевших.

Также заметно, что падает число абонементов по отношению к билетам. Если в сезоне-17/18 75% составляли билеты, а 25% – абонементы, то в текущем сезоне доля абонементов снизилась до 20%.

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