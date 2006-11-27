НХЛ. Овечкин забросил 625-ю шайбу в карьере и разделил 15-е место среди лучших снайперов в истории с Сакиком и Игинлой

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил окончательный счет в матче с «Айлендерс» (4:1), поразив пустые ворота.

Заброшенная шайба стала для игрока 18-й в сезоне (и 625-й в карьере). Овечкин разделил 15-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Джо Сакиком и Джеромом Игинлой. У идущего на 14-м месте Дэйва Андрейчука 640 голов.

В сезонной гонке снайперов он делит 3-4-е места с Джеффом Скиннером из «Баффало». Лидируют Патрик Лайне («Виннипег») и Давид Пастрняк («Бостон») – по 19 голов.

За 19 минут 20 секунд (2:17 в большинстве, полезность «+1») Овечкин нанес 3 броска в створ ворот и применил 4 силовых приема. Также один бросок заблокировал и допустил 2 потери шайбы.

С его статистикой за сезон можно ознакомиться здесь.