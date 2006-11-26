Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Бизнес Online»: Митрофанов станет гендиректором РФС, если президентом выберут Дюкова

    Теги Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия РФС Газпром Максим Митрофанов Александр Дюков Александр Алаев Футбол

    Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов может перейти на аналогичную должность в РФС.

    Это случится в том случае, если президентом Российского футбольного союза изберут председателя правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова.

    Председатель совета директоров «Зенита» первым назначением утвердит Митрофанова, который покинул клуб из Санкт-Петербурга летом по истечении срока контракта.

    Именно Митрофанов в таком случае будет заниматься оперативным управлением в РФС.

    Он работал в «Зените» с 2007 года. При нем клуб выиграл 12 трофеев.

    Сейчас пост генерального директора в РФС занимает Александр Алаев, который также исполняет обязанности президента союза.

    Ранее сообщалось, что 6 декабря Виталий Мутко покинет пост главы РФС. Основными кандидатами на его место называли гендиректора оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и Дюкова.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться