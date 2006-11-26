«Бизнес Online»: Митрофанов станет гендиректором РФС, если президентом выберут Дюкова

Бывший генеральный директор Максим Митрофанов может перейти на аналогичную должность в .

Это случится в том случае, если президентом Российского футбольного союза изберут председателя правления ПАО нефть» Александра Дюкова.

Председатель совета директоров «Зенита» первым назначением утвердит Митрофанова, который покинул клуб из Санкт-Петербурга летом по истечении срока контракта.

Именно Митрофанов в таком случае будет заниматься оперативным управлением в .

Он работал в «Зените» с 2007 года. При нем клуб выиграл 12 трофеев.

Сейчас пост генерального директора в РФС занимает , который также исполняет обязанности президента союза.

Ранее сообщалось, что 6 декабря Виталий Мутко покинет пост главы РФС. Основными кандидатами на его место называли гендиректора оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и Дюкова.