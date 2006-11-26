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    Хабиб: «Хотел бы держаться подальше от политики. Необязательно быть депутатом, чтобы приносить людям пользу»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к соцсетям и возможной политической карьере.

    «Раньше не задумывался [над своим влиянием в соцсетях], сейчас уже начинаю. Многие спрашивают: кто ведет твой инстаграм? Сам веду, с этим проблем у меня нет. Может, иногда могу запятую пропустить, но орфографически нормально могу писать текст.

    [От политики] я бы хотел чуть подальше держаться. Если у человека есть желание, то он может принести пользу и без политики – для этого необязательно быть депутатом где-то», – сказал Хабиб.

    Сегодня стало известно, что Хабиб Нурмагомедов подписал миллионный контракт с производителем энергетического напитка «Gorilla Energy».

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