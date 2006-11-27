Зобнин перенеc операцию на колене и пропустит около месяца

Полузащитник Роман Зобнин сегодня перенес операцию на левом колене в римской клинике «Вилла Стюарт».

«Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.

Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо.

Срок реабилитации футболиста составит около месяца», – сказал руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов.

24-летний хавбек сборной России в матче 15-го тура с «Крыльями Советов» (3:1) вышел на замену на 72-й минуте, однако пробыл на поле всего 13 минут.

Напомним, летом 2017 года Зобнин повредил боковую и крестообразную связку правого колена, он пропустил более полугода.