Победа ЦСКА и поражение «Локо», Дортмунд выкупил Алькасера, новый контракт Канте, допинг Рамоса и другие новости утра

1. В РПЛ стартовал 15-й тур. ЦСКА на выезде победил «Ахмат», а «Локо» дома неожиданно уступил «Уралу», потерпев первое поражение в чемпионате за два месяца. Кстати, Смолов забил. ЦСКА стал первым клубом, набравшим 1000 очков в РПЛ.

2. В КХЛ «Барыс» победил «Йокерит», «Авангард» уступил рижскому «Динамо», «Витязь» был сильнее «Слована».

3. Японская фигуристка Маи Михара выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, россиянка Евгения Медведева идет третьей (до лидера всего 0,4 балла).

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов пока вторые. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были лучшими в короткой программе в соревнованиях пар.

4. Дортмундская «Боруссия» выкупила форварда Пако Алькасера у «Барселоны». У него 8 голов в бундеслиге.

5. В НХЛ «Тампа» обыграла «Чикаго», у Кучерова 3 передачи и звание первой звезды матча. «Вашингтон» переиграл «Детройт», Овечкин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

6. Полузащитник Нголо Канте подписал новый 5-летний контракт с «Челси».

7. В НБА встреча лидеров Западной конференции «Клипперс» и «Мемфиса» завершилась победой хозяев в овертайме. Все результаты – здесь.

8. По данным Football Leaks, капитан «Реала» Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов-2017, но УЕФА не стал наказывать игрока. Врач объяснил, что запрещенный препарат дал Рамосу по ошибке. «Реал» тоже отличился: пробы в феврале 2017-го брали врачи клуба, а не сотрудники УЕФА. Мадридский клуб выступил с заявлением и все объяснил.

9. В 9-м туре Евролиги ЦСКА потерпел первое поражение от «Будучности», «Химки» в гостях победили «Жальгирис».

10. Вратарь Игорь Акинфеев побил советско-российский рекорд Олега Блохина по числу матчей за один клуб. У него 582 игры за ЦСКА.

11. Экс-гендиректор «Адмирала» Илья Спокойнов предстанет перед судом по делу о хищении 180 млн рублей из бюджета.

12. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попал на обложку Esquire в декабре.

13. Российский боец MМА Александр Шлеменко поддержал инициативу дагестанских бойцов закрыть ночные клубы. Говорит, что от них одни проблемы (от ночных клубов, а не от дагестанских бойцов).

Цитаты дня.

«Футбол в манеже – это катастрофа, цирк, клоунада, но только не матч РПЛ». Валерий Карпин о матче «Енисей» – «Ахмат».

«Путин предложил Хабибу звонить ему в любой ситуации». Соавтор автобиографии Нурмагомедова о связях.

«Отставание от «Зенита» – сопли вообще!» Антон Миранчук еще не знал, что с «Уралом» не получится.

«Иисус был против таких товарищей. Посмотрите, как живут они и как живет народ». Вратарь «Оренбурга» Фролов об РПЦ.