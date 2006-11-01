Победы «Локомотива» и «Реала», первое золото России в гимнастическом многоборье за 19 лет и другие новости утра

1. Олимп Кубок России. 1/8 финала. «Локомотив» разгромил «Енисей» (4:1) и сыграет с «Рубином», «Ахмат» уступил «Арсеналу» (0:2). Все результаты дня – тут.

2. Кубок английской лиги. в 1/8 финала. «Дерби» Лэмпарда в гостях уступил «Челси». Жеребьевка: «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» и другие пары 1/4 финала.

3. Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» разгромил «Мелилью» в первом матче без Лопетеги, «Барселона» одолела «Культураль Леонесу» за счет гола на 91-й минуте.

4. «Спартак». «Арсенал» требует 3 млн евро за разрыв контракта с Кононовым. Жардим хочет усилить состав и зарплату в 6 млн евро в год, поэтому его в Москве не будет.

5. КХЛ. «Автомобилист» выиграл 23 из 24 матчей в сезоне. «Магнитка» победила «Сочи» и другие результаты.

6. Спортивная гимнастика. ЧМ-2018. Далалоян выиграл первое для России золото в многоборье за 19 лет. Нагорный взял бронзу.

7. Надаль снялся с «Мастерса» в Париже. Джокович станет первой ракеткой мира впервые за два года.

8. Футбольная дичь. Академия «Спартака» приостановила деятельность из-за заболевания воспитанников гепатитом А. Неймару грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество. Экс-форвард «Ювентуса» Яквинта приговорен к двум годам тюрьмы. Видео крушения вертолета владельца «Лестера».

9. Кубок Германии. 1/16 финала. «Боруссия» Д продлила до 15 матчей беспроигрышную серию со старта сезона и другие результаты.

10. Глушаков дня. Рамос лайкнул пост в инстаграме: «Куртуа вообще знает, что он вратарь?»

11. В НХЛ состоялся один матч – «Ванкувер» победил «Чикаго».

12. Чалов признан лучшим игроком РПЛ в октябре. Паредес стал лучшим в 12-м туре.

13. В НБА «Лейкерс» победили «Даллас», «Голден Стэйт» обыграл «Новый Орлеан». Другие результаты – здесь.

14. Чемпионат Италии. «Милан» победил «Дженоа» и поднялся в зону Лиги чемпионов. Гаттузо не физрук?

15. В Белом доме прошел антидопинговый саммит. Пригласили только противников восстановления РУСАДА. Например, выступала информатор WADA Степанова.

16. Кавани получил приз Golden Foot-2018, на который также претендовали Роналду, Месси, Бэйл, Рамос и другие звезды.

17. Хоккей. Клуб из ОАЭ хочет вступить в КХЛ в 2020 году. Прохоркин, Светлаков и Ткачев – в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии. Фазель покинет пост президента ИИХФ в 2020 году.

18. Малый итоговый турнир WTA. Касаткина проиграла Киз, Мугуруса обыграла Чжан Шуай.

19. Цифра дня. «Спартак» при Каррере потратил 25 млн евро на комиссию агентам. Больше, чем на сами трансферы (23 млн).

20. Кубок Голландии. 1/16 финала. «Витесс» Слуцкого в гостях победил «Хераклес».

21. Красота дня. Форвард «Витязя» Аалтонен забил буллит финтом Кучерова.

Цитаты дня:

Александр Тихонов: «Я бы стер границу между Россией и Беларусью, обнес все китайской стеной и в центре посадил бы Лукашенко»

Менеджер Хабиба: «Меня заботит только тот, кто принесет нам 50-100 млн долларов. Хабиб стал мировой суперзвездой»

Евгений Плющенко: «Если Загитова или Медведева откатают чисто свои программы, Туктамышева их не обыграет»